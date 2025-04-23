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軍校生出國預算也被砍？藍委批行政院「齊頭式」刪預算

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
民進黨立委王定宇爆料，三軍官校今年度派赴美國各軍校的交換學生人數，因預算遭刪減，導致人數必須從12人縮減為4人。不過國民黨立委馬文君質疑，原本可刪減非必要的參訪、考察行程或人數，但行政部門卻刻意「齊頭式」刪減。圖／立法院國會頻道
民進黨立委王定宇爆料，三軍官校今年度派赴美國各軍校的交換學生人數，因預算遭刪減，導致人數必須從12人縮減為4人。不過國民黨立委馬文君質疑，原本可刪減非必要的參訪、考察行程或人數，但行政部門卻刻意「齊頭式」刪減。圖／立法院國會頻道

民進黨立委王定宇爆料，三軍官校今年度派赴美國各軍校的交換學生人數，因預算遭刪減1746萬元，導致人數必須從12人縮減為4人。不過國民黨立委馬文君質疑，出國差旅費用統刪15%，原本可刪減非必要的參訪、考察行程或人數，但行政部門卻刻意「齊頭式」刪減，造成這種「酒照喝、舞照跳，學生受訓卻要減少」的結果。更令人質疑行政部門是刻意要替大罷免營造話題。

王定宇在立院外交國防委員會質詢時表示，他接獲陸軍及空軍官校學生陳情，三軍官校今年度可派赴美國各軍校的交換學生人數，受到預算刪減影響，導致人數遭刪減。例如陸官由4人名額刪減為2人、空官也從3人刪減剩1人。

王定宇指出，根據國防部人事次長室解釋，軍校學生赴國外就讀軍校的經費，今年原編列1億1000萬元，不過遭刪減1746萬元，不足支應原訂出國員額8個人的費用，導致今年由原訂12人只能送訓4人。

國防部長顧立雄表示，受到預算影響的8個人員額將保留延後到明年，今年編列預算時會連同這8個員額一起編列。顧立雄說，過去預算通刪沒有規定不能流用，今年卻有規定不得流用。

據了解，在野黨要求出國差旅費統刪15%，行政院要求採取「各項計畫統刪15%」的齊頭式刪減法，使得所有出國計畫都遭統刪15%，由於已經在國外就讀中的軍校交換生不能受到影響，因此只能刪減即將出國的新生員額數。

馬文君質疑，出國差旅費用統刪15%，本就可由原訂的參訪、考察和開會計畫中刪減不必要行程或人數，就能將經費花在刀口上，但行政部門卻刻意採「齊頭式的刪減」，造成這種「酒照喝、舞照跳，學生受訓卻要減少」的結果。

馬文君抨擊，國防部寧可犧牲軍校生出國送訓的機會而不願檢討非必要的參訪考察，但事實上出國送訓的預算佔比相當低，往年甚至都還有剩餘預算要繳回國庫。若是真的重要訓練計畫，國防部也可根據輕重緩急來調整經費，假如真的沒錢，也還有預備金可動用。

馬文君強調，學生出國經費不夠，國防部有太多辦法可處理，不可能坐視不管，更令人質疑行政部門是刻意替大罷免營造話題。

國防部 馬文君

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