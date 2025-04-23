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新式T112戰鬥步槍 軍備局205新廠今年可生產交運萬餘支

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
２０５廠人員說明T112戰鬥步槍性能。記者洪哲政／攝影
２０５廠人員說明T112戰鬥步槍性能。記者洪哲政／攝影

國軍今（2025）年起由陸統建籌補8萬6114把新式T112戰鬥步槍，官員表示，生產槍枝的軍備局205廠槍支生產線已遷至新廠，今年可生產交運約萬餘支新型步槍。

陸軍建案規劃，將自2025年至2029分年撥交新槍陸軍及憲兵等單位。但新槍驗測一度延遲，又逢軍備局205廠目前正自高雄市前鎮區搬遷到大樹區，外界關切新型步槍交運時程。

官員表示，205廠槍枝生產線包括測試用靶場，均已順利搬遷至新廠，既有槍彈生產也已完成搬遷，目前等待新採購生產線運交安裝測試，預計205廠今年底可完成搬遷。

官員同時指出，軍備局已在新廠區與附地域陸續新建職務宿舍，原居205廠舊廠現址周邊宿舍員工，將可陸續搬遷。

官員表示，新廠區槍支生產線已恢復運作，今年約可交運1萬多支新型步槍。

宿舍 槍枝 陸軍

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