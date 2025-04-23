李文忠拉73退將挺自己 顧立雄：國防院處置公正客觀

國防安全研究院前執行長李文忠涉及性騷擾女員工遭記兩大過撤職，不過李文忠提出73位退將的連署函力挺自己。國防部長顧立雄今天表示，國防院的調查和處理都是基於客觀公正進行，國防部都予以尊重，沒有進一步評論。另外國防部整評司張姓前處長也涉及施壓此案，顧立雄說，會再做進一步的澄清與理解。

李文忠多次傳曖昧簡訊給女員工涉及性騷擾，前副執行長韓岡明則涉及施壓當事女性員工，國防院性騷擾申訴委員會評定兩人性騷及霸凌成立，各記兩大過撤職，李文忠表示尊重並致歉意，不過他也出示一份73名退將的簽名聯署書，肯定他的為人。

對於李文忠是否拉退將聲援自己？顧立雄表示，國防院已經組成獨立客觀，含有外部委員在內的性平會進行調查，調查結果和國防院處置，他認為都是基於調查客觀公正結果進行，國防部都予以尊重，沒有進一步評論。

對於李文忠在聲明中表示報載有關韓岡明涉施壓當事女員工，完全不是事實。顧立雄指出，韓岡明的事情在調查報告之內有所說明，國防院也已經做了處置，他想也跟李文忠調查一樣，國防部都表示與尊重，沒有進一步的意見。

另一方面，國防部整評司前處長張應中也傳出在此案中透過親屬打電話施壓當事女員工，但目前尚不清楚調查結果。顧立雄說，張姓處長已經在案發後調離非主管職，國防部對後續「會再做進一步的澄清與理解」。