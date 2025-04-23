快訊

印度喀什米爾爆恐怖攻擊！26名觀光客遭掃射慘死 現場血流成河

盧秀燕表態426上凱道：相挺拚經濟

中職／模仿曾峻岳流鼻血遭球迷炎上！資深主播蔡明里發文道歉

35共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

中央社／ 台北23日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中25架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，以及共艦6艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。

國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，22日上午9時5分至下午1時45分，在台灣海峽及北部空域偵獲中共主戰機8架次，4架次逾越中線；上午9時20分至晚間6時40分，在西南空域偵獲中共主、輔戰機及直升機8架次；上午8時55分至晚間8時15分，在東部空域偵獲中共主、輔戰機及無人機12架次；上午8時50分至上午10時5分在東部空域偵獲中共直升機1架。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 國防部 戰機

延伸閱讀

11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

15共機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

日美聯演針對台海場景？陸國防部：軍事挑釁將付出難以承受代價

影／4月份第2起事故！IDF戰機今早降落馬公基地 冒煙畫面曝

相關新聞

李文忠拉73退將挺自己 顧立雄：國防院處置公正客觀

國防安全研究院前執行長李文忠涉及性騷擾女員工遭記兩大過撤職，不過李文忠提出73位退將的連署函力挺自己。國防部長顧立雄今天...

海鯤艦4月海測跳票 顧立雄：目前無法確定日程

國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經4月下旬卻仍不見動靜，是否可能延到5月才能出海測試？國防部長顧立雄今天表示...

惡劣風浪拍清晰照！揭海巡應對陸海警船 聲量輾壓海軍

海巡艦艇海上面對中國大陸海警船越界，獲得清晰大陸艦艇照片，固與海巡攝影器材高檔有關，但海巡影像傳輸檔案調整適合媒體快速下載，媒體出現大量海巡艦艇報導，聲量壓過海軍，也是事實。 回歸核心，台灣民眾及國際社會如何看待兩岸海域緊張局勢，的確與第一時間海上對峙的事實有關，海巡的影像傳播，某種層面上也與台灣的國際地位及區域安全相關。...

軍方徵調宮廟存彈藥？ 國防部：還要查證釐清

台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，市府證實有6間宮廟收到公文。國防部副部長柏鴻輝表示，具體的地點還需...

國防院調查認定性騷記2大過撤職 李文忠搬出73退將背書連署

國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠今天透過聲明表示，並未接獲正式通知，...

國造潛艦海鯤號4月底前首次海試？ 國防部給答案

外界關注國造潛艦原型艦海鯤號4月底前能否進行首次海上測試。國防部副部長柏鴻輝今天說，不管是泊港測試或海試，在任何程序都須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。