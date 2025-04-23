35共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處
國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機29架次，其中25架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，以及共艦6艘、公務船2艘，持續在台海周邊活動。
國防部上午公布「中共解放軍台海周邊海、空域動態」，22日上午9時5分至下午1時45分，在台灣海峽及北部空域偵獲中共主戰機8架次，4架次逾越中線；上午9時20分至晚間6時40分，在西南空域偵獲中共主、輔戰機及直升機8架次；上午8時55分至晚間8時15分，在東部空域偵獲中共主、輔戰機及無人機12架次；上午8時50分至上午10時5分在東部空域偵獲中共直升機1架。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
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