35共機艦台海周邊活動 國軍嚴密監控應處

海巡艦艇海上面對中國大陸海警船越界，獲得清晰大陸艦艇照片，固與海巡攝影器材高檔有關，但海巡影像傳輸檔案調整適合媒體快速下載，媒體出現大量海巡艦艇報導，聲量壓過海軍，也是事實。 回歸核心，台灣民眾及國際社會如何看待兩岸海域緊張局勢，的確與第一時間海上對峙的事實有關，海巡的影像傳播，某種層面上也與台灣的國際地位及區域安全相關。...

2025-04-23 07:30