海鯤艦4月海測跳票 顧立雄：目前無法確定日程

國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經4月下旬卻仍不見動靜，是否可能延到5月才能出海測試？國防部長顧立雄今天表示，台船已經在加班儘量改善缺失，國防部要求必須達到安全要求後才會進行出航「目前還無法確定日程」。另一方面，有台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，顧立雄強調只是為了部隊操演休息之用，對於發函引發誤會，他已要求陸軍檢討。

對於海鯤艦是否能如期在本月展開海測？顧立雄表示，海鯤艦目前仍在進行缺失改善，台船已經在加班儘量改善缺失，國防部已經要求海軍必須確保缺改項目達到安全要求後，才會進行出航「目前還無法確定日程」，但希望儘快。

面對媒體追問是否不排除將延到5月才進行海測？顧立雄說，現在仍希望能在4月底前。

如果海鯤艦無法依計畫在4月展開海上測試，台船是否涉及違約將開罰？顧立雄指出，交艦的期程是11月，日期也是國防部所訂的，海測日期如果不影響11月交艦的期程，就沒有關係。

另外，台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，市府證實有6間宮廟收到公文。顧立雄解釋，據他了解，是部隊進行操演時需要有休息場所，才會發這個函。不過對於發函引起誤會，他仍然要求陸軍必須檢討。顧立雄強調，軍方並沒有說有囤除彈藥，只是為了部隊休息。