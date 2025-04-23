快訊

柴犬兄弟精準回答主人所有問題！全程無障礙交流萬人看呆：雙語互通太神

「花媽對不起」 高雄女碩士造謠陳菊過世貼文向她致歉

關稅戰拉高日系車價 美國車能靠「愛國心」搏翻身？

聽新聞
0:00 / 0:00

海鯤艦4月海測跳票 顧立雄：目前無法確定日程

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經四月下旬卻仍不見動靜，國防部長顧立雄表示，台船已經在加班儘量改善缺失，國防部要求必須達到安全要求後才會進行出航，「目前還無法確定日程」。記者劉學聖/攝影
國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經四月下旬卻仍不見動靜，國防部長顧立雄表示，台船已經在加班儘量改善缺失，國防部要求必須達到安全要求後才會進行出航，「目前還無法確定日程」。記者劉學聖/攝影

國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經4月下旬卻仍不見動靜，是否可能延到5月才能出海測試？國防部顧立雄今天表示，台船已經在加班儘量改善缺失，國防部要求必須達到安全要求後才會進行出航「目前還無法確定日程」。另一方面，有台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，顧立雄強調只是為了部隊操演休息之用，對於發函引發誤會，他已要求陸軍檢討。

對於海鯤艦是否能如期在本月展開海測？顧立雄表示，海鯤艦目前仍在進行缺失改善，台船已經在加班儘量改善缺失，國防部已經要求海軍必須確保缺改項目達到安全要求後，才會進行出航「目前還無法確定日程」，但希望儘快。

面對媒體追問是否不排除將延到5月才進行海測？顧立雄說，現在仍希望能在4月底前。

如果海鯤艦無法依計畫在4月展開海上測試，台船是否涉及違約將開罰？顧立雄指出，交艦的期程是11月，日期也是國防部所訂的，海測日期如果不影響11月交艦的期程，就沒有關係。

另外，台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，市府證實有6間宮廟收到公文。顧立雄解釋，據他了解，是部隊進行操演時需要有休息場所，才會發這個函。不過對於發函引起誤會，他仍然要求陸軍必須檢討。顧立雄強調，軍方並沒有說有囤除彈藥，只是為了部隊休息。

國防部 海鯤號 顧立雄

延伸閱讀

因應共軍聯合戰備警巡 顧立雄：我們要先動 不然來不及

【重磅快評】顧立雄自保還糗爆了吳釗燮

撤兩蔣陵寢儀隊？ 顧立雄：蔣方良移靈五指山遺願才是根本

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

相關新聞

李文忠拉73退將挺自己 顧立雄：國防院處置公正客觀

國防安全研究院前執行長李文忠涉及性騷擾女員工遭記兩大過撤職，不過李文忠提出73位退將的連署函力挺自己。國防部長顧立雄今天...

海鯤艦4月海測跳票 顧立雄：目前無法確定日程

國造潛艦海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經4月下旬卻仍不見動靜，是否可能延到5月才能出海測試？國防部長顧立雄今天表示...

惡劣風浪拍清晰照！揭海巡應對陸海警船 聲量輾壓海軍

海巡艦艇海上面對中國大陸海警船越界，獲得清晰大陸艦艇照片，固與海巡攝影器材高檔有關，但海巡影像傳輸檔案調整適合媒體快速下載，媒體出現大量海巡艦艇報導，聲量壓過海軍，也是事實。 回歸核心，台灣民眾及國際社會如何看待兩岸海域緊張局勢，的確與第一時間海上對峙的事實有關，海巡的影像傳播，某種層面上也與台灣的國際地位及區域安全相關。...

軍方徵調宮廟存彈藥？ 國防部：還要查證釐清

台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，市府證實有6間宮廟收到公文。國防部副部長柏鴻輝表示，具體的地點還需...

國防院調查認定性騷記2大過撤職 李文忠搬出73退將背書連署

國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠今天透過聲明表示，並未接獲正式通知，...

國造潛艦海鯤號4月底前首次海試？ 國防部給答案

外界關注國造潛艦原型艦海鯤號4月底前能否進行首次海上測試。國防部副部長柏鴻輝今天說，不管是泊港測試或海試，在任何程序都須...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。