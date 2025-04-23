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談裴洛西訪台 前白宮官員：令人不安但台處理得宜

中央社／ 華盛頓22日專電

時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台時曾引發中國大動作回應，有學者稱為「第4次台海危機」。前副國安顧問范納還原白宮處理的過程時坦言，那段時間令人不安，但與台灣一起挺過去，且台灣處理得宜。

時為美國政壇第3號人物的裴洛西（Nancy Pelosi）於2022年夏天訪台，北京因此軍事挑釁作為不斷，包括向台灣周邊海域發射11枚飛彈，當中數枚落在日本鄰近海域。

時任白宮首席副國家安全顧問范納（Jon Finer）今天出席喬治城大學（Georgetown University）座談，並回應拜登政府當時對裴洛西訪台的內部討論為何，視這起事件為「好事」還是「棘手難題」（headache），及中國是否過度反應等。

「我們寧可那趟訪問沒有發生。話雖如此，我們不會、也無法告訴眾議院議長她可以或不能做什麼」，范納坦言。

他說，比這一切更重要的是，過去已有議長訪問台灣的前例。美國國會的一位政治官員訪台並舉行一些會晤，本身並不會造成任何不穩定。

范納並提到中國當時在台海及周邊地區大規模軍演，「如果你想討論到底是誰破壞現狀，我認為，認為是美國（破壞現狀）明顯荒謬，很清楚，（真正破壞現狀的）是中國。」

裴洛西2022年8月2日晚間抵台，共軍隨即宣布在台灣周邊6海域軍演。當時台灣國防部表示，此舉凸顯以武力解決分歧的心態，且有威脅台灣重要港口與都會區域的企圖，國軍有決心、能力及信心確保國家安全。

范納回憶，那段時間令人不安，但美國與台灣一起度過難關。台灣在後續的處理上其實非常負責任，整體事態本來可能會發展成更糟的局面，但「人們都挺過來了」。

他說，當美國代表走訪其他國家並談到這起事件為何而起時，大多數國家其實都理解，裴洛西訪台不代表美國對中國或台灣的政策有任何改變，而是中國反應過度。

范納表示，至於這些國家會不會公開指中國反應過度，有些情況下會，而這在歷史上不算常見。

記者出身的范納2009年被延攬進歐巴馬政府，擔任過不同職位，曾為時任副總統拜登的文膽，撰寫外交政策相關講稿，也當過當時的副國安顧問布林肯（Antony Blinken）的高階幕僚。

歐巴馬任期結束後，范納在私募股權公司「華平投資集團」（Warburg Pincus）的政治風險及公共政策部門任職。這家公司由布林肯的父親共同創辦。拜登執政後，范納出任首席副國家安全顧問。

國安會秘書長吳釗燮任外交部長時，於2023年2月訪美與美方涉台事務官員就國安議題舉行會談，范納據報為美方主談人之一。

國安會 美國 裴洛西

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