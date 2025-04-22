台中7月城鎮韌性演習 國防部：應進防空避難設施

中央社／ 台中22日電

台中市7月15日城鎮韌性演習，國防部今天表示，各重點驗證區內民眾演習時應就近進入防空避難設施；如果周邊無防空避難設施，則就近找堅固且遠離窗戶區域避難。

中國國民黨籍台中市議員李中在台中市議會質詢時表示，以往萬安演習，室內民眾只要關燈、不到戶外，但這次3個行政區（梧棲區、沙鹿區與清水區）約25萬人要進入避難場所，場地是否足夠及是否須儲備糧食等。

台中市政府民政局長吳世瑋答詢說，經持續連繫中央政府後，應是維持過去方式，「真的沒有人力物力，在演習時把所有人引導到防空避難場所」。

不過，國防部告訴中央社記者，為深化全民防空意識，2025城鎮韌性（防空）演習將由各地方政府各擇3個鄉（鎮、市、區），持續擴大驗證民眾實際進入防空疏散避難設施，使民眾熟稔空襲等應變作為。

國防部表示，各重點驗證區內民眾聽聞防空警報時，應聽從警察、民防執勤人員引導，就近進入防空避難設施；如果周邊無防空避難設施，則就近尋找堅固且遠離窗戶區域實施避難。

台中市 國防部 萬安演習

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