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軍方徵調宮廟存彈藥？ 國防部：還要查證釐清

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火。示意圖。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專
台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火。示意圖。圖／取自中華民國陸軍臉書粉專

台中市議員質疑，國防部發文給宮廟要求徵調空間存放軍火，市府證實有6間宮廟收到公文。國防部副部長柏鴻輝表示，具體的地點還需要進一步查證是否屬實，會再向社會釐清。另一方面，國造潛艦海鯤艦是否將如期在本月展開海測？柏鴻輝重申在安全未達標前不會貿然進行測試「目前沒有正確的資料告訴外界」。

台中市議員李中質疑，國防部近日發文給宮廟，要求徵調空間存放軍火；台中市民政局長吳世瑋回應，目前台中市有6間宮廟接到公文，該公文只說要徵調場地。不過議員質疑，宮廟本來不應成為戰爭中的攻擊目標，可作為緊急避難場所，現在軍方故意找這些地方做軍事準備，根本是陷民眾於危險之地。

柏鴻輝在立法院表示，對於這6處地點不能斷定，還需要進一步查證是否屬實，會在事後再與大家釐清。他強調，無論在平時或戰時，國防部始終遵循人道精神，不管是彈藥屯儲、後備屯儲、人員的集結等，這些地點會根據戰時需求，來確保民眾及國家的安全。

另一方面，海鯤號預定本月要展開海上測試，不過已經4月下旬卻仍不見動靜。柏鴻輝重申，不管是泊港測試或海試，在任何程序都須符合安全條件，在安全條件沒有達到一定標準前，不會貿然進行海上測試。

媒體追問，海鯤艦是否不排除延後海試？柏鴻輝只說，「目前沒有正確的資料來告訴各位」。

台中市 國防部 海鯤號

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