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國防院調查認定性騷記2大過撤職 李文忠搬出73退將背書連署

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防安全研究院前執行長李文忠。聯合報系資料照
國防安全研究院前執行長李文忠。聯合報系資料照

國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠今天透過聲明表示，並未接獲正式通知，只能表示尊重，並致歉意。李文忠並出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。

國防安全研究院前執行長李文忠涉及多次傳曖昧簡訊給女員工涉及性騷擾，前副執行長韓岡明則涉及施壓當事女性員工，國防院組成性騷擾申訴委員會，上周評定兩人性騷及霸凌成立，各記兩大過撤職，不過李文忠在案件曝光前就已請辭，韓岡明在委員會做成決議前也已經離職。

李文忠今天對此回應表示：關於本人乙事，身為當事人並未接獲正式通知，無從奉告，只能表示尊重，並致歉意。但報載韓副執行長部份，完全不是事實，深感遺憾。

李文忠並表示，三個月前他請辭一事，許多退將及榮民均表不捨，主動要為他發聲，他以為不妥也不應勞煩眾將軍，猶豫許久，好意難卻。最後希望三點:1、不主動。2、現職者不可。3、控制一定數量，以10位上將代表。

李文忠說，過程中令他深受感動的是:據告每一位都毫不猶豫，第一時間簽署，包括我的老長官邱國正、馮世寬主委。其次，許老爹（新黨精神領袖許歷農）病重到手不能寫，他特別請人在病榻前代筆。

李文忠並指出，兩個月前中央軍官校友總會春酒，季麟連、彭勝明兩位前後任理事長振臂力挺，在場非現職的4位上將、9位中將、28位少將全部簽署。令他甚為感動，此為不可承受之重。

根據李文忠提出的連署書，共計有10位上將、27位中將、26位少將，計73退將連署，參與的退將表示，李文忠請辭同人咸感錯愕，現在紛擾已過，退將「有話要說」，強調大家讚許的李文忠是服務熱誠、照顧榮民；了解國防、軍事專業；就事論事、直言敢言；見解和平、超越黨派。

國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供
國防安全研究院前執行長李文忠遭性平會認定傳簡訊性騷擾員工成立，遭記兩大過撤職。李文忠出示10位上將在內共計73位退役將領的連署書，肯定力挺他照顧榮民、就事論事、超越黨派。圖／李文忠提供

國防院 性騷擾 李文忠 榮民 退將 霸凌

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