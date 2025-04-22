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國造潛艦海鯤號4月底前首次海試？ 國防部給答案

中央社／ 台北22日電
首艘國造潛艦「海鯤號」。聯合報系資料照
首艘國造潛艦「海鯤號」。聯合報系資料照

外界關注國造潛艦原型艦海鯤號4月底前能否進行首次海上測試。國防部副部長柏鴻輝今天說，不管是泊港測試或海試，在任何程序都須符合安全條件，在安全條件沒有達到一定標準前，不會貿然進行海上測試。

國造潛艦海鯤號能否於4月底前進行首次海上測試（SAT），備受外界關注。立法院會今天繼續進行施政總質詢，柏鴻輝會前受訪時表示，不管是泊港測試（HAT）或海試，在任何程序都必須符合安全條件。

柏鴻輝說，在安全條件沒有達到一定標準前，不會貿然進行海試，要海試的時候，一定會跟媒體報告。媒體追問，是否不排除延後海試；柏鴻輝只說，「目前沒有正確的資料來告訴各位」。

媒體報導，空軍IDF戰機4月在馬公機場接連發生輪胎癟氣、輪煞系統故障，一架幻象2000戰機17日在台中清泉崗基地因機械因素放棄起飛。外傳空軍司令部17日宣布停飛IDF、幻象2000與F-16三型主力戰機。

柏鴻輝指出，他自己是飛行員出身，特別了解飛行安全的重要性，尤其是馬公地區的戰機起降頻繁，飛安事件接續發生，對於飛安工作者來說，必須停下來檢討看看問題在哪裡，這是對確保飛行員安全很負責任的態度，空軍在這方面也具體改進。

另外，香港南華早報報導，中國近日成功試爆新型非核氫彈，可引爆超過攝氏1000度的高溫火球並持續燃燒2秒以上，目的是為了在城市戰中打擊台灣防禦，尤其對如台北這類高樓密集、地底空間廣大的城市戰場，構成潛在戰術威脅。

柏鴻輝說，網路上可看到很多不同訊息，希望民眾能理智判斷，中國大陸利用很多假訊息或認知作戰，目的都是要恐嚇台灣民眾對國家的信心，造成社會對國家喪失信心。現在就有6艘中國大陸船艦在台灣周邊，國軍守護國家安全是滴水不漏。

柏鴻輝表示，中國大陸的滲透、破壞行動，包含網路攻擊都沒停歇過，這些都需要民眾給予國防部支持；未來不管用什麼樣的假訊息、用什麼樣方式來恫嚇台灣，呼籲必須團結一心，確保國家和平、安全。

國防部 戰機 海鯤號 潛艦

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