國防院醜聞！李文忠性騷成立、韓岡明施壓被害女員工 各記2大過撤職

國防安全研究院前執行長李文忠涉及多次傳曖昧簡訊給女員工涉及性騷擾，前副執行長韓岡明則涉及施壓當事女性員工，國防院組成性騷擾申訴委員會經過2個月調查，上周評定兩人性騷及霸凌成立，各記兩大過撤職，不過李文忠在案件曝光前就已請辭，韓岡明在委員會做成決議前也已經離職。

國防部副部長柏鴻輝在立法院表示，國防院性平會由3位外部委員及3位院內委員組成，當事人已經離職，國防部尊重當事人離職的意願。他強調，國防部在事後做了檢討，也請國防院日後必須符合兩性平權的要求，也會每一季邀請相關專家學者再加強教育；國防部也得到教訓，任何反應的事情都要依法、依程序處理。

李文忠在今年2月初以健康因素請辭國防院執行長，但隨後傳出他曾涉及多次傳曖昧簡訊給院內女性員工，國防院隨即啟動性騷擾申訴委員會展開調查；同時傳出時任副執行長的韓岡明在院內尋找爆料者，更對當事女員工施壓；另外，也傳出國防部整評司張姓處長也透過親友關切施壓當事人。

消息傳出後，韓、張均遭國防院及國防部停職接受調查。國防院性騷擾申訴委員會經過2個月調查，上周做出決議，認定李文忠涉及性騷擾事證明確，記兩大過撤職；韓岡明已因對女性員工施壓，同樣遭記兩大過撤職，不過韓在做出決議前已經離職。