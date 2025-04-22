國軍調薪被漏接？ 海鋒修護、無人機操作怨加給不如人

賴總統日前宣布，大幅調升國軍官兵「戰鬥部隊加給」，然而各項加給的發放標準，在軍中引起抱怨。官兵指稱，海軍海鋒大隊（岸置反艦飛彈）修護加給不如陸空軍；無人機操作人員，也都沒有加給。對此國防部解釋，三軍飛彈部隊待遇相同，只有取得修護專長者，才可領取飛彈修護加給；至於無人機，未來各部隊獲裝後，會就運用情形及成效，再評估操作人員相關加給。

海軍正陸續接裝岸置雄風三型與魚叉飛彈，近期國軍實施立即戰備操演，民眾都能見到飛彈開赴接戰地點部署。軍中傳聞，配合岸基飛彈擴大編制，海軍從各艦隊抽調人力補充，但只領取一般地面部隊薪資，收入大減。有海鋒官兵反應，各項專長都要學，頻繁到中科院受訓，由於部隊人力不足，衛兵也要自己站，勤務沉重。而且相較於陸空軍飛彈部隊都有飛彈修護加給，海鋒則非每人都有，不少人打報告退伍，部隊編現比偏低，衝擊戰力。

也被視為國防武器發展重點的無人機，則傳出操作人員沒有相關飛行加給，被調去學習的官兵也關切未來薪資出路。

國防部對此表示，國軍飛彈修護加給是由陸、海、空軍專業飛彈修護單位，於人員取得飛彈修護專長後支領，用以鼓勵專業技術人員長留久用。各軍種飛彈部隊僅執行日常保養作業，因此未支領飛彈修護加給，但可以支領戰鬥勤務加給。

國防部也證實，監偵型、攻擊型無人機單位，目前人員均無加給，未來待各部隊無人機獲裝後，就部隊運用情形及成效，再行評估操作人員增加相關加給事宜。

對海鋒大隊不是每個人都能領飛彈修復加給，海軍司令部没有回應。但知情官員稱，海鋒大隊除大隊部非屬戰鬥部隊加給支領對象外，其他所屬各實際操作飛彈的各中隊可支領戰鬥部隊加給。