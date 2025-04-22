快訊

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

方濟各最後接見的外國政要！美副總統范斯獲贈1物曝光

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

聽新聞
0:00 / 0:00

國軍調薪被漏接？ 海鋒修護、無人機操作怨加給不如人

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國軍近期實施立即戰備操演，民眾都能見到海鋒飛彈部隊開赴接戰地點部署。圖／聯合報系資料照片
國軍近期實施立即戰備操演，民眾都能見到海鋒飛彈部隊開赴接戰地點部署。圖／聯合報系資料照片

賴總統日前宣布，大幅調升國軍官兵「戰鬥部隊加給」，然而各項加給的發放標準，在軍中引起抱怨。官兵指稱，海軍海鋒大隊（岸置反艦飛彈）修護加給不如陸空軍；無人機操作人員，也都沒有加給。對此國防部解釋，三軍飛彈部隊待遇相同，只有取得修護專長者，才可領取飛彈修護加給；至於無人機，未來各部隊獲裝後，會就運用情形及成效，再評估操作人員相關加給。

海軍正陸續接裝岸置雄風三型與魚叉飛彈，近期國軍實施立即戰備操演，民眾都能見到飛彈開赴接戰地點部署。軍中傳聞，配合岸基飛彈擴大編制，海軍從各艦隊抽調人力補充，但只領取一般地面部隊薪資，收入大減。有海鋒官兵反應，各項專長都要學，頻繁到中科院受訓，由於部隊人力不足，衛兵也要自己站，勤務沉重。而且相較於陸空軍飛彈部隊都有飛彈修護加給，海鋒則非每人都有，不少人打報告退伍，部隊編現比偏低，衝擊戰力。

也被視為國防武器發展重點的無人機，則傳出操作人員沒有相關飛行加給，被調去學習的官兵也關切未來薪資出路。

國防部對此表示，國軍飛彈修護加給是由陸、海、空軍專業飛彈修護單位，於人員取得飛彈修護專長後支領，用以鼓勵專業技術人員長留久用。各軍種飛彈部隊僅執行日常保養作業，因此未支領飛彈修護加給，但可以支領戰鬥勤務加給。

國防部也證實，監偵型、攻擊型無人機單位，目前人員均無加給，未來待各部隊無人機獲裝後，就部隊運用情形及成效，再行評估操作人員增加相關加給事宜。

對海鋒大隊不是每個人都能領飛彈修復加給，海軍司令部没有回應。但知情官員稱，海鋒大隊除大隊部非屬戰鬥部隊加給支領對象外，其他所屬各實際操作飛彈的各中隊可支領戰鬥部隊加給。

陸軍無人機訓練中心隊徽。記者劉學聖／攝影
陸軍無人機訓練中心隊徽。記者劉學聖／攝影

國軍 國防部 海軍 空軍 陸軍 飛彈

延伸閱讀

11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

小巧用處大…解放軍1款無人機像保溫杯 可裝載3手榴彈

運20亮相中埃空軍聯合訓練 不排除為埃及戰機空中加油

宮廟、黑幫遭滲透 國防部報告曝：中共5管道4手法

相關新聞

國軍調薪被漏接？ 海鋒修護、無人機操作怨加給不如人

賴總統日前宣布，大幅調升國軍官兵「戰鬥部隊加給」，然而各項加給的發放標準，在軍中引起抱怨。官兵指稱，海軍海鋒大隊（岸置反艦飛彈）修護加給不如陸空軍；無人機操作人員，也都沒有加給。對此國防部解釋，三軍飛彈部隊待遇相同，只有取得修護專長者，才可領取飛彈修護加給；至於無人機，未來各部隊獲裝後，會就運用情形及成效，再評估操作人員相關加給。

共諜案頻傳 國防部：吸收對象、刺探情資已走向全面化

近期軍中甚至國安會、外交部頻頻爆發共諜案，立法院外交國防委員會明天邀集國防部長顧立雄及外交部、國安會、總統府等單位進行專案報告。國安局報告指出，中共吸收我幫派份子，要求在武力犯台時豎立五星旗擔任內應，並規劃狙擊任務。國防部則指出，中共滲透對象已擴散為全面吸收模式，蒐集情報也已擴及招訓計畫等一般資訊。

議員憂宮廟存軍火成攻擊目標 民政局：台中有6家

日前傳出7月萬安演習，中央要求海線民眾須「進入地下避難場所」影響很大，民政局吳世瑋今宣布，經與中央溝通，目前只要照慣例管制人車，室內熄燈安靜。台中真有宮廟將存放軍火？吳世瑋說有6家，但無法點名，以免造成紛擾。議員李中說，國際公約都規範不得攻擊的場域，國防部卻拿宮廟、學校存軍火、降落軍機，他要求市府多與中央及地方溝通。

11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機11架、共艦6艘、公務船4艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

少子化促戰鬥機駕駛視力標準放寬 專家看數據「安啦」

高空戰鬥飛行，需要承受高空高速、低壓與缺氧等異常環境，以往空軍飛行員對視力有高要求。然而，根據統計國人12至24歲近視比...

蔣經國日記／承父命助陳誠卻不服 病榻前對話耐人尋味

蔣經國日記公開後，許多國民黨政治秘聞逐一獲得證實。蔣經國不輕易對外顯露心情，卻在日記裡留下許多不認同陳誠作風的文字，而蔣中正總統身為父親，明瞭兒子的態度，剴切提醒蔣經國必須與陳誠合作，只要蔣經國輔助陳誠，陳誠成功就是國民黨成功。面對父親的提示，蔣經國遵從，卻在日記寫下不可能以待父之心以待陳誠的耐人尋味文字。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。