共諜案頻傳 國防部：吸收對象、刺探情資已走向全面化

近期軍中甚至國安會、外交部頻頻爆發共諜案，立法院外交國防委員會明天邀集國防部長顧立雄及外交部、國安會、總統府等單位進行專案報告。國安局報告指出，中共吸收我幫派份子，要求在武力犯台時豎立五星旗擔任內應，並規劃狙擊任務。國防部則指出，中共滲透對象已擴散為全面吸收模式，蒐集情報也已擴及招訓計畫等一般資訊。

國安局在報告中指出，中共近年對台滲透的態樣，包括勾結黑幫發展武裝內應，吸收我幫派分子，以免償借款為誘因，物色具資金缺口現役軍人，刺蒐我軍事機敏資訊；另要求幫派分子於中共武力犯台時，豎立五星旗擔任內應，配合發動陰謀破壞。

同時，中共透過幫派組織地下匯兌管道，引進中共資金，吸收退役軍人蒐集國軍將官名冊、外國駐台機構、軍事雷達站、聯訓基地等重要地點照片及座標，企圖組織昔日軍中同袍，規劃狙擊任務。

其次，中共也吸收國人、退役軍人設立空殼公司發展組織據點，並開設地下錢莊與賭場，勸誘或脅迫現役軍人蒐集軍事機密、填寫效忠中共誓約書，或駕駛軍用直升機投共。同時，中共也透過FB、LINE、LinkedIn 等網路平台為媒介，利用網路貸款接觸需款孔急之現、退役軍人，以提供機敏資料償還債務，或引介軍中同袍發展組織，並以虛擬貨幣規避查緝。

國防部則指出，中共過往吸收對象優先針對高階幹部、情報及飛行戰管等人員，但就近期偵破案件發現，其滲透對象已採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層官、士、兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債。

同時，審視中共刺蒐機密標的，除了以國軍戰、演訓、兵力整建等項資訊為主，也擴及體能鑑測、招訓計畫等一般資訊，研判應係設陷誘吸官兵再逐步竊密。

國防部指出，過去中共情工人員以自由行或觀光旅遊等名義入境，在國內直接晤聯，後續改透過第三人引介物吸對象赴境外接觸會晤，近年中共受新冠疫情、兩岸關係嚴峻、網路空間部隊成編，以及新興科技趨勢等多重因素影響，轉以網路滲透為重點，具「低成本、高代價」效益。

國安局指出，各行政機關公務人員如職務所需接觸或處理涉及國家安全、施政機密或資通安全等機敏資訊，依「涉及國家安全或重大利益公務人員特殊查核辦法」，由法務部調查局辦理「特殊查核」，各行政機關也可依實務需求及職務特性，檢討須辦理特殊查核的職務，精進內部安全查核機制。

國防部則表示，持續依國安聯防機制，將相關情訊通報國安局統合司法機關立案偵處，即蒐即辦。同時，針對外流機密資訊辦理實質損害評估，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低外洩資訊影響程度。

國防部並強調，中共情報刺探及間諜活動猖獗，主要運用金錢利誘現役軍人蒐情或表態簽署誓約書，為強化反制中共滲透，國防部已擬具「陸海空軍刑法第24條」修正草案，現役軍人以言語、舉動、文字、圖畫、電磁紀錄、科技方法等方式對敵人表示效忠，足以生軍事上之不利益者，將判處1年以上7年以下有期徒刑；全案已經呈送行政院審查，審查完竣就可送立法院審議。