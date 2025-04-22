快訊

兒子環島遇嚴重車禍！賈永婕心痛發文：強力譴責肇事者

方濟各最後接見的外國政要！美副總統范斯獲贈1物曝光

籲主動開闢新戰場 趙少康：請朱立倫下令倒閣吧！

國防部：中共全面吸收國軍基層 改以網路滲透為重點

中央社／ 台北22日電

針對中共滲透國軍吸收對象，國防部指出，由近期偵破案件分析，中共已採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層官、士、兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債，而中共近年以網路滲透為重點，具「低成本、高代價」效益。

立法院外交及國防委員會明天將邀請國防部長顧立雄國安局長蔡明彥等機關首長報告「近期國軍、外交部、總統府、國安會遭共諜滲透，其影響國安層面、範圍及未來人員考核管制之具體作法」，並備質詢。國防部已將書面報告紙本送交立委國會辦公室。

國防部指出，統計民國100年1月至114年3月期間，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件計「民人黃琮壹發展組織蒐情案」等案，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。

分析中共滲透態樣，國防部分析，是利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體及民間社團等管道，透由退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等手法，主要以財務問題為弱點突破，藉以發展組織、蒐情及拍攝宣誓效忠影片，企圖影響部隊安全。

國防部指出，中共過往亟欲吸收對象以高階幹部、情報及飛行戰管等人員為先，惟就近期偵破案件分析，其滲透對象採全面吸收模式，大肆接觸國軍基層官、士、兵，再逐步金錢利誘或脅迫以國軍公務資訊抵債。

至於中共刺蒐的機密標的，國防部提到，以國軍戰、演訓、兵力整建等項資訊為主，亦擴及體能鑑測、招訓計畫等一般資訊，研判應是設陷誘吸官兵再逐步竊密。

國防部表示，過往中共情工以自由行或觀光旅遊等名義入境，於國內直接面晤聯繫，後續改透由第三人引介所欲物色吸收對象赴境外接觸會晤，近年中共受新冠疫情、兩岸關係嚴峻、網路空間部隊成編，以及新興科技趨勢等多重因素影響，轉以網路滲透為重點，具「低成本、高代價」效益。

對於影響國安層面與策進作為，國防部指出，針對外流機密資訊辦理實質損害評估，藉變更、修改、終止計畫等措施，降低外洩資訊影響程度，並持續依國安聯防機制，將相關情訊通報國安局統合司法機關立案偵處，且持續運用創新、多元保防教育，深化現役退役官兵及眷屬保防警覺與愛國意識，建立主動檢舉觀念。

對於人員考核管制，國防部說明，依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查做法，建立已接密及預劃接密人員資格認證機制，之後依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，每3年定期辦理涉密安全調查1次。

中共 共諜 國安局 國軍 國防部 顧立雄 黑道

延伸閱讀

議員憂宮廟存軍火成攻擊目標 民政局：台中有6家

11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

美Signal洩密案再爆後續 白宮重申「沒有機密資訊被洩露」

宮廟、黑幫遭滲透 國防部報告曝：中共5管道4手法

相關新聞

國軍調薪被漏接？ 海鋒修護、無人機操作怨加給不如人

賴總統日前宣布，大幅調升國軍官兵「戰鬥部隊加給」，然而各項加給的發放標準，在軍中引起抱怨。官兵指稱，海軍海鋒大隊（岸置反艦飛彈）修護加給不如陸空軍；無人機操作人員，也都沒有加給。對此國防部解釋，三軍飛彈部隊待遇相同，只有取得修護專長者，才可領取飛彈修護加給；至於無人機，未來各部隊獲裝後，會就運用情形及成效，再評估操作人員相關加給。

共諜案頻傳 國防部：吸收對象、刺探情資已走向全面化

近期軍中甚至國安會、外交部頻頻爆發共諜案，立法院外交國防委員會明天邀集國防部長顧立雄及外交部、國安會、總統府等單位進行專案報告。國安局報告指出，中共吸收我幫派份子，要求在武力犯台時豎立五星旗擔任內應，並規劃狙擊任務。國防部則指出，中共滲透對象已擴散為全面吸收模式，蒐集情報也已擴及招訓計畫等一般資訊。

議員憂宮廟存軍火成攻擊目標 民政局：台中有6家

日前傳出7月萬安演習，中央要求海線民眾須「進入地下避難場所」影響很大，民政局吳世瑋今宣布，經與中央溝通，目前只要照慣例管制人車，室內熄燈安靜。台中真有宮廟將存放軍火？吳世瑋說有6家，但無法點名，以免造成紛擾。議員李中說，國際公約都規範不得攻擊的場域，國防部卻拿宮廟、學校存軍火、降落軍機，他要求市府多與中央及地方溝通。

11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機11架、共艦6艘、公務船4艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

少子化促戰鬥機駕駛視力標準放寬 專家看數據「安啦」

高空戰鬥飛行，需要承受高空高速、低壓與缺氧等異常環境，以往空軍飛行員對視力有高要求。然而，根據統計國人12至24歲近視比...

蔣經國日記／承父命助陳誠卻不服 病榻前對話耐人尋味

蔣經國日記公開後，許多國民黨政治秘聞逐一獲得證實。蔣經國不輕易對外顯露心情，卻在日記裡留下許多不認同陳誠作風的文字，而蔣中正總統身為父親，明瞭兒子的態度，剴切提醒蔣經國必須與陳誠合作，只要蔣經國輔助陳誠，陳誠成功就是國民黨成功。面對父親的提示，蔣經國遵從，卻在日記寫下不可能以待父之心以待陳誠的耐人尋味文字。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。