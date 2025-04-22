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議員憂宮廟存軍火成攻擊目標 民政局：台中有6家

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
國民黨台中市議員李中指出，依日內瓦公約，一旦戰爭發生，包括宗教廟宇教堂、醫院及學校都是不得攻擊的場所，但國防部竟然發文宮廟要求提供場所存放軍火。記者趙容萱／攝影
國民黨台中市議員李中指出，依日內瓦公約，一旦戰爭發生，包括宗教廟宇教堂、醫院及學校都是不得攻擊的場所，但國防部竟然發文宮廟要求提供場所存放軍火。記者趙容萱／攝影

日前傳出7月萬安演習，中央要求海線民眾須「進入地下避難場所」影響很大，民政局吳世瑋今宣布，經與中央溝通，目前只要照慣例管制人車，室內熄燈安靜。台中真有宮廟將存放軍火？吳世瑋說有6家，但無法點名，以免造成紛擾。議員李中說，國際公約都規範不得攻擊的場域，國防部卻拿宮廟、學校存軍火、降落軍機，他要求市府多與中央及地方溝通。

議員李中今在議會質詢指出，依《日內瓦公約》的協定，一旦戰爭發生，包括宗教廟宇教堂、醫院及學校都是不得攻擊的場所，但國防部竟然發文宮廟要求提供場所存放軍火，若戰爭真的發生，恐讓宮廟變成攻擊目標。他舉以巴戰爭為例，以色列攻打醫院、學校，藉口就是哈瑪斯躲藏在該處。

李中問民政局長吳世瑋，中央是否真的發文給宮廟？吳世瑋說，目前台中市有6間宮廟接到公文，該公文只說要徵調場地。李中認為，宮廟不應成為戰爭攻擊目標，可作為緊急避難場所，現在軍方故意找這些地方做軍事準備，根本是陷民眾於危險之地。

李中說，國際公約都規範不得攻擊的場域，國防部卻做相反的動作，以韓國去年的烏龍戒嚴事件推論，他質疑賴清德除了搞大罷免，還藉種種演習及軍事行動，刻意挑動台灣與大陸的關係，意圖要透過戰爭可能性宣布戒嚴、進而專制獨裁；他要求民政局務必要與宮廟溝通，別讓民眾避難場反成為危險之地。

此外，日前傳出7月將舉辦的萬安演習要海線民眾都必須進入地下避難場所，影響很大，吳世瑋說，經與中央溝通，目前只要照過去慣例管制人車即可。李中則提醒市府，若國家真的要做戰爭準備，第一件事要趕緊挖設足夠的地下防空避難設施，第二件事則是要各區公所儲備糧食。

中共 國防部 戰爭 萬安演習

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