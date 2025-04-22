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11共機10共艦出海擾台 軍方監控戒備

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機11架次、共艦6艘及公務船4艘在台海周邊活動。其中9架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機11架次、共艦6艘及公務船4艘在台海周邊活動。其中9架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機11架、共艦6艘、公務船4艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（21）日清晨到今（22）日清晨6時為止，共計偵獲共機11架次、共艦6艘及公務船4艘在台海周邊活動。其中9架次共機曾跨越海峽中線進入北部、西南及東部空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午9時10分到晚間7時30分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機及無人機計5架次在台海中線沿線活動，其中3架次並曾跨越中線進入我西部空域。

同時，昨天上午9時到11時15分，發現共軍戰鬥機、輔戰機及無人機計4架次進入我西南空域活動。

另外，昨日上午8時20分至中午11時35分，在東部外海發現1架疑似艦載直升機升空活動。傍晚6時05分到10分之間，則在北部空域發現輔戰機1架短暫進入我北部防空識別區。

共軍 台海 國防部 戰機 海峽中線 解放軍

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