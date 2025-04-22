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少子化促戰鬥機駕駛視力標準放寬 專家看數據「安啦」

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
國軍在2017年放寬飛行員視力要求。視力檢查示意圖。本報資料照片
國軍在2017年放寬飛行員視力要求。視力檢查示意圖。本報資料照片

高空戰鬥飛行，需要承受高空高速、低壓與缺氧等異常環境，以往空軍飛行員對視力有高要求。然而，根據統計國人12至24歲近視比例超過七成，近年由於少子化，讓新進學員減少，政府在2017年放寬裸眼視力標準至矯正視力1.0，並採限制性開放角膜屈光雷射手術。航空醫學會眼科醫師劉峻正指出，開放至今尚未聽聞有因為手術併發症、副作用等狀況而影響飛行員戰鬥技能的情形。

國軍飛行員視力要求相比民航飛行員更高，近年來參考美國、日本、新加坡等國際標準，並建立國軍本土數據，在確保飛航安全的前提下，放寬飛行員視力門檻。劉峻正說，以前要裸視1.0，但現在只要經過矯正，不論配戴眼鏡、隱形眼鏡或是雷射手術，矯正後達1.0，通過空勤視力的精密檢查後，也可以如願駕駛戰鬥機。

劉峻正說，為確保矯正後的視力可以面對極端環境完成任務，飛行前會先透過儀器模擬飛行狀況確保無虞，例如用高G人體離心機模擬高速時配戴眼鏡可能產生的視力變化，或是用低壓艙測試高空時隱形眼鏡是否會導致角膜破皮、產生氣泡等影響。若有意接受角膜屈光雷射手術者，需先經通過國防部核定，再到軍醫院執行指定術式。

近期國防醫學院透過回溯性研究，評估國軍空勤人員完成屈光雷射手術的恢復狀況，多數學員術後一周至一個月的時間視力可達1.0，度數趨近0度；後續完成航醫鑑定的比例超過8成。

劉峻正指出，視力標準放寬至今，飛行員狀況良好，並未出現因為手術併發症或是副作用導致飛行意外，在確保飛航安全下，也可提升飛行員素質，同時避免無人可駕駛戰鬥機的狀況。

手術 視力 隱形眼鏡

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