中共21機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

蔣經國日記公開後，許多國民黨政治秘聞逐一獲得證實。蔣經國不輕易對外顯露心情，卻在日記裡留下許多不認同陳誠作風的文字，而蔣中正總統身為父親，明瞭兒子的態度，剴切提醒蔣經國必須與陳誠合作，只要蔣經國輔助陳誠，陳誠成功就是國民黨成功。面對父親的提示，蔣經國遵從，卻在日記寫下不可能以待父之心以待陳誠的耐人尋味文字。...

2025-04-22 07:30