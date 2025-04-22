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中共21機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

中央社／ 台北22日電

國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機11架次，其中9架次逾越海峽中線進入北部、西南及東部空域，並偵獲共艦6艘、公務船4艘，總計中共21機艦船持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午9時10分至昨天晚間7時30分，在台灣海峽空域偵獲中共5架次主戰機及無人機，其中3架次逾越中線。

國軍於昨天上午9時至昨天上午11時15分，在台灣西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機及無人機；另於昨天晚間6時5分至昨天晚間6時10分在台灣北部空域偵獲中共1架輔戰機。

國軍亦於昨天上午8時20分至昨天上午11時35分，在台灣東部空域偵獲中共1架直升機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

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