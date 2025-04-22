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國防部揭中共滲透5管道

聯合報／ 記者唐筱恬／台北報導
總統府侍衛室、士林憲兵隊及海軍飛彈快艇部隊又爆官兵遭共諜組織吸收洩漏機密、拍攝投降影片，國防部表示已研採損害管控措施，確保機密安全。圖／聯合報系資料照片
總統府侍衛室、士林憲兵隊及海軍飛彈快艇部隊又爆官兵遭共諜組織吸收洩漏機密、拍攝投降影片，國防部表示已研採損害管控措施，確保機密安全。圖／聯合報系資料照片

綠營共諜連環爆，立法院昨邀相關部會專題報告。國防部指出，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等五大管道，以退役人員拉攏現役官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫四大手法，全面對台軍事單位滲透。

立法院司法及法制委員會昨邀各部會針對「共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機，提出檢討報告及防制措施」專題報告。

國防部報告指出，二○一一年一月至二○二五年三月，國防部與司法機關共同偵辦國安案件有百分之八十七點五為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效；國防部依「國安聯防機制」掌握涉諜情資，經查屬實後「即蒐即辦」，同步通報國安局與司法機關共同偵處，降低損害。

國防部說，國防部依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及相關作業程序，研擬國軍涉密人員安全調查作法，建立「全員接密資格認證」機制，依密、機密、極機密及絕對機密進行查核。

國防部表示，國防部每三年定期辦理涉密安全調查，查核官兵是否涉犯品德及違紀等不良紀錄，並函請相關部會針對財稅戶政及境管等項目查核，也審查官兵有無揭密危安顧慮，將查核結果在「國軍電子兵資系統」建檔做為後續人事派職依據。

司法 國安局 國防部

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