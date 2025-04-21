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顧立雄主持漢光電腦兵推總檢討 勉強化備戰有效嚇阻

中央社／ 台北21日電

國防部長顧立雄今天主持國軍「漢光41號」電腦輔助指揮所演習（CPX）總檢討會議，除肯定參演官兵在長時程、高強度操演中，展現的努力與進步，並勉勵國軍官兵唯有不斷強化備戰，才能達到有效嚇阻與避戰目標。

國軍年度重要軍演「漢光41號」的「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推）於4月5日至18日登場，以中國灰色地帶侵擾及由演轉戰進犯台灣等可能行動為想定場景，運用「聯合戰區層級模擬系統（JTLS）」推演平台，實施14天13夜、連續24小時對抗演習。

國防部晚間發布新聞稿指出，顧立雄主持漢光電腦兵推總檢討會議指出，這次演習從灰色地帶襲擾處置，推演至全面作戰階段，期間並進行政軍中心與中央聯合應變中心間的軍民整合作業，希望從中發現需要研改、強化之處，以進一步精進相關應變流程，加強整體戰備整合能力。

顧立雄表示，在通訊等遭破壞的情況下，仍需確保國軍能持續掌握戰場資訊，並進行作戰判斷，對參謀團隊與情報研析能力都是極大挑戰；此外，指管體系的備援設計很重要，以確保決策連貫不中斷。

顧立雄強調，此次CPX演習，對於建構更貼近實戰情境的訓練模式，具有高度價值。應持續深化軍民整合體系，並將演訓層級擴展至各民間資源整合，準備得越充分，就越能展現嚇阻效能，進步本身就是一種嚇阻力量。

顧立雄期勉各級部隊持續努力，將這次演習的經驗，轉化為未來的精進基礎，強化各項戰備整備工作，在7月實施的「漢光41號」實兵演習中落實，以堅實戰力，維護國家安全與區域和平穩定。

國軍 演習 顧立雄

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