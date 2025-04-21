宮廟、黑幫遭滲透 國防部報告曝：中共5管道4手法

近期共諜案連環爆，立法院司法及法制委員會今天針對「共諜滲透檢討」進行專案報告。根據國防部送至立法院的書面報告指出，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，以及退役拉攏現役、網路勾聯等4大手法，全面對台軍事單位進行滲透。

立法院司法及法制委員會今天邀請相關單位針對「共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告。

根據國防部送至立法院的書面報告指出，中共滲透利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，並透由退役人員拉攏現役官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對台軍事單位等進行滲透。

國防部報告指出，統計2011年1月至2025年3月，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。國防部依「國安聯防機制」掌握涉諜情資，經查屬實後採即蒐即辦原則，同步通報國安局整合司法機關共同偵處，以降低損害。

國防部指出，為瞭解派任職務或承辦涉密業務人員安全顧慮，國防部依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查作法，建立全員「接密資格認證」機制。

國防部表示，依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，查核項目計有是否涉犯品德及違紀犯法等不良紀錄，並函請相關部會針對官兵財稅、戶政及境管等項協查，審查官兵無揭密危安顧慮，查核結果建儲國軍電子兵資系統，做為後續人事派職依據。