快訊

NBA季後賽／柯瑞、巴特勒聯手轟66分 勇士下剋上擊落火箭

北市私立復興高中疑瓦斯外洩 3廚工身體不適就醫

麥當勞「人氣飲品」4月23日停賣 麥脆鷄腿降價1元

聽新聞
0:00 / 0:00

宮廟、黑幫遭滲透 國防部報告曝：中共5管道4手法

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
總統府侍衛室、士林憲兵隊及海軍飛彈快艇部隊又爆官兵遭共諜組織吸收洩漏機密、拍攝投降影片，國防部表示已研採損害管控措施，確保機密安全。圖／聯合報系資料照片
總統府侍衛室、士林憲兵隊及海軍飛彈快艇部隊又爆官兵遭共諜組織吸收洩漏機密、拍攝投降影片，國防部表示已研採損害管控措施，確保機密安全。圖／聯合報系資料照片

近期共諜案連環爆，立法院司法及法制委員會今天針對「共諜滲透檢討」進行專案報告。根據國防部送至立法院的書面報告指出，中共利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，以及退役拉攏現役、網路勾聯等4大手法，全面對台軍事單位進行滲透。

立法院司法及法制委員會今天邀請相關單位針對「共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告。

根據國防部送至立法院的書面報告指出，中共滲透利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，並透由退役人員拉攏現役官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對台軍事單位等進行滲透。

國防部報告指出，統計2011年1月至2025年3月，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。國防部依「國安聯防機制」掌握涉諜情資，經查屬實後採即蒐即辦原則，同步通報國安局整合司法機關共同偵處，以降低損害。

國防部指出，為瞭解派任職務或承辦涉密業務人員安全顧慮，國防部依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查作法，建立全員「接密資格認證」機制。

國防部表示，依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，查核項目計有是否涉犯品德及違紀犯法等不良紀錄，並函請相關部會針對官兵財稅、戶政及境管等項協查，審查官兵無揭密危安顧慮，查核結果建儲國軍電子兵資系統，做為後續人事派職依據。

司法 國安局 國防部

延伸閱讀

15共機艦船台海周邊活動 國軍嚴密監控

美國防官員遭停職後齊發聲：遭抹黑、不知為何被查

涉洩密案遭開除 美國防部官員首發聲：被毫無根據地誹謗人格

因應共軍聯合戰備警巡 顧立雄：我們要先動 不然來不及

相關新聞

宮廟、黑幫遭滲透 國防部報告曝：中共5管道4手法

近期共諜案連環爆，立法院司法及法制委員會今天針對「共諜滲透檢討」進行專案報告。根據國防部送至立法院的書面報告指出，中共利...

國軍新編衛戍第2戰鬥隊 反斬首指揮權歸憲兵或陸戰隊？

反斬首中樞衛戍像荷包蛋放在大盤子上，北市是蛋黃區，憲兵管；而關指部管雙北交接的蛋白區；6軍團則負責向外至桃園的大盤子。反斬首、反突襲是憲兵的責任嗎？還是陸戰隊的責任？又或是，都有責任？ 資深記者洪哲政發現，不同單位爭議焦點在蛋白與蛋黃太接近，造成指揮權責不清。但，蛋白和蛋黃可以分開嗎？

新聞眼／官大學問大 惡性循環結果

我國將軍比例是日本自衛隊將近兩倍，新加坡近四倍，數字還在上升。這其中當然牽涉兩岸關係緊張，以及綠色執政籠絡將領的政治考量...

削減將領破功 蔡賴將官愈來愈多

國軍長期被批評，與其他國家相比，將軍比率偏高。國防部一九九○年代後期推動「精實案」裁軍，後續「精進案」與「精粹案」，持續...

鼓浪嶼號權宜輪離墾丁不到1海浬近岸「台灣是中國的」 管碧玲說話了

鼓浪嶼號權宜輪本月18日中午行經屏東縣恆春鎮的墾丁外海，在距離岸邊不到1海浬處，近岸通過，甚至有人從船上拍攝海岸線的影片...

因應共軍聯合戰備警巡 顧立雄：我們要先動 不然來不及

共軍近期對台實施聯合戰備警巡時，國軍相應實施「即時備戰操演」，針對威脅方若猝然「由演轉戰」，國軍有多少預警時間？國防部長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。