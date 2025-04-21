新聞眼／官大學問大 惡性循環結果

我國將軍比例是日本自衛隊將近兩倍，新加坡近四倍，數字還在上升。這其中當然牽涉兩岸關係緊張，以及綠色執政籠絡將領的政治考量；然而軍中乃至社會上，充斥「官大學問大」的文化，則是更大的深層因素。

肩掛將星、光宗耀祖，是軍官們的夢想。拿破崙甚至形容，榮譽對軍人的誘惑：「給我足夠的勳章，我就可征服世界。」蔡政府以來的國安團隊，顯然深得箇中三昧。

馬政府「節儉治軍」作風，導致「不重視軍人」的抱怨：蔡政府上任後，反覆自詡國軍靠山並提升待遇，更一改過去廿年裁減將官趨勢：國家名器大方發放，自有示恩籠絡效果。

國軍將官偏高是存在事實，但若短時間內大砍員額，很可能導致「手術成功，病患死亡」，後果絕對比現在更嚴重。除了對現役軍官們造成過大衝擊，另一因素則是，軍中充斥「官大學問大」文化，導致必須要有大批將官，才能解決問題。更弔詭的是，社會大眾譏諷國軍將官過多，同時卻是造就上述文化的最大幫凶。

與先進國家軍隊相比，可發現其分層授權的程度遠高於我國。國外許多基層部隊主官就可決定的事情，在國軍卻要層層請示，不到軍種司令部、甚至國防部，往往無法解決。結果是軍官們慣於遇事不做決定，等到升上高階將領，終於媳婦熬成婆，自然更要大小事一把抓。另外，社會的嗆聲文化導致問題變得比過去嚴重：部隊發生爭議事件，若軍方沒有派出更高階官員出面，立刻被抨擊缺乏誠意。

基層幹部不被賦予權力，自然缺乏處事應變之才；長官與社會自然愈發傾向，凡事必須派出更高階人員出馬才算數。惡性循環的結果，國軍的將官數量，恐怕不是太多，而是不夠。