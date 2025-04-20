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國軍新式野戰型救護車亮相 強化戰場即時救護能力

中央社／ 台北20日電

台灣國際模型公開賽在逢甲大學登場，國防部出動多項軍事裝備陳展，其中國軍新式野戰型救護車亦公開亮相；新式野戰型救護車強化了戰場即時救護能力，並能載運4名重傷患或是10名輕傷患。

「台灣國際模型公開賽—第3屆台中威逸暨全國科幻盃聯賽」，於19日至20日在逢甲大學育樂館登場，國軍昨天也出動AH-1W超級眼鏡蛇、UH-60M黑鷹直升機降落在逢甲大學操場，並陳展野戰型救護車、重型消毒車等軍事裝備。

國軍新式野戰型救護車自撥交部隊後，已陸續在各項演訓或是民防演練中投入實際運用。

軍聞社昨天報導指出，國軍新式野戰型救護車為強化戰場即時救護能力，全面升級後艙醫療功能，新增包括照明、收納過濾與電動操作等9大系統，並配置生理監視設備與4組重傷患監測模組，可即時監控4名傷患生命徵象，並透過前艙平板同步掌握個別狀況，提升醫療協處效率。

報導提到，新式野戰型救護車後艙空間具備彈性調整功能，可依任務轉換為單架床模式（載運4名重傷患）、座椅模式（搭載10名輕傷患）或裝備運載模式，兼顧人員與器材運輸需求，前艙增設核生化過濾系統，採正壓設計，有效阻隔外部毒氣與危害物質，全面提升傷患與醫護人員安全防護。

國軍 救護車 逢甲大學

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