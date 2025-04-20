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鼓浪嶼號權宜輪離墾丁不到1海浬近岸「台灣是中國的」 管碧玲說話了

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
鼓浪嶼號權宜輪本月18日中午近岸通過墾丁，甚至有人從船上拍攝海岸線影片，寫上文字「前方的島嶼就是台灣墾丁，這是我距離台灣最近的一次，台灣是中國的」。圖／Taiwan ADIZ提供
鼓浪嶼號權宜輪本月18日中午近岸通過墾丁，甚至有人從船上拍攝海岸線影片，寫上文字「前方的島嶼就是台灣墾丁，這是我距離台灣最近的一次，台灣是中國的」。圖／Taiwan ADIZ提供

鼓浪嶼號權宜輪本月18日中午行經屏東縣恆春鎮的墾丁外海，在距離岸邊不到1海浬處，近岸通過，甚至有人從船上拍攝海岸線的影片，寫上文字「前方的島嶼就是台灣墾丁，這是我距離台灣最近的一次，台灣是中國的」。海委會主委管碧玲說，國人已識破中國人民或政府的小動作，政府對海上目標管理，有建立跨部會聯合機制

軍事粉專Taiwan ADIZ貼出鼓浪嶼號權宜輪在18日中午，在距離墾丁岸邊不到1海浬的海面，近岸通過中華民國領海的畫面。

Taiwan ADIZ指出，該輪在6月中前至少將有26次這樣近岸通過，這不是「權宜輪無害通過」，已經是「統戰威脅」，政府不能容許如此近岸通過，至少需要離開岸際12浬以獲取國安應變時間及空間。

海委會主委管碧玲今天上午表示，鼓浪嶼號郵輪為外國籍客輪（百慕達，英國海外領地），海巡署自4月16日14時許鼓輪進入我國海域後持續監控，該輪保持航向、航速持續朝東北航行離開我國海域。

管碧玲說，國人都知道、識破中國人民或政府這種小動作，政府對海上目標管理有建立跨部會聯合機制，海巡署職責在針對中資權宜次標準船針對海纜區的作法。

管碧玲表示，「外國船舶無害通過中華民國領海管理辦法」主管機關為航港局，海巡署與航港局會配合國安機制，建立密注船舶資料庫。

機制 海巡署 管碧玲

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