美國恐退出俄烏和談？學者：台灣應認清「自助後人助」

美國總統川普傳出對俄烏戰爭談判進度失去耐心，考慮轉向其他外交議題，政大國際事務學院兼任副教授陳文甲指出，台灣應秉持「天助自助者，自助後人助」的態度，靈活運用戰略自主性來調整對外關係。淡江戰略所助理教授林穎佑則提醒，俄羅斯、烏克蘭甚至中國大陸都會觀望美方如何應對俄烏僵局？尤其中國大陸可能複製在台海問題的處理上。

川普及國務卿盧比歐陸續釋出對於俄烏停火談判可能失去耐性而「不玩了」的訊息。陳文甲指出，這樣的舉動確實讓外界不免聯想到「今日烏克蘭，明日台灣」的擔憂。他強調，台灣固然與美國長期保持密切合作，但若僅倚賴外援而缺乏自身戰略規劃與主體性，終將陷入被動。因為歷史經驗與國際現實主義顯示，大國政策轉向往往迅速且以自身利益為重，川普政府的態度只是再次提醒台灣：「國際政治的現實主義是冷酷的，盟友之間的關係從來不是無條件的承諾」。

陳文甲分析，台美之間無論在經濟、科技、制度價值或區域安全戰略上，都遠較烏克蘭與美國更為緊密，這是台灣得以穩定發展的重要支柱。但正因如此，台灣更應秉持「天助自助者，自助後人助」的態度，不能僅依賴外援，而應強化自我防衛意志、提升整體社會的韌性，並靈活運用戰略自主性來調整對外關係。

他強調，在美中競爭格局下，台灣難免被捲入地緣政治漩渦，但應避免在兩強之間被迫選邊，而是尋求在自主與聯盟間取得平衡，爭取最大戰略空間；唯有自助，才能讓國際社會願意且有力地協助。

林穎佑則分析，川普的反應看似一貫的川氏風格，不過更重要是俄羅斯、烏克蘭甚至中國大陸都會觀望川普政府如何應對俄烏和談的僵局？尤其美國是否採取更強硬的做法？他提醒，中國大陸也會藉此觀望、試探川普政府的態度，並且可能複製在台海問題的處理上。

他也指出，台海畢竟與俄烏的環境有所不同，尤其美國在西太平洋有直接的兵力部署，台海如果發生衝突，將使美軍比俄烏更接近戰場。另一方面，美國新任參謀首長聯席會議主席凱恩即將就任，或許印太美軍對中共的種種行動將採取更積極的回應，也是未來觀察的指標。