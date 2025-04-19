中科院快奇無人攻擊艇 改由海軍承接建案採購

中科院以「快奇專案」為名研發攻擊型無人艇，原由陸軍建案編列預算委中科院研製，一度考量由航特部承接操作，但經反應作戰地境考量，傳採購案已改由海軍承接。

「快奇專案」無人艇近期在蘇澳海域密集測試，6月展示性能。此案由陸軍建案編列預算委中科院進行研製，採購原規劃由航特部承接，理由是航特部兩棲營是唯一有快艇管理經驗及設施的單位，中科院也數度向航特部簡報說明。

但據指出，航特部對這項規劃持續表達異議，該部沒有攻擊船艦的戰術規劃，也缺乏延伸無人艇海上航程的載台，外界也傳異音，經國防部討論攻擊型無人艇作戰運用與船艇管理能力，決定改由海軍於2026年國防預算案中，統建快奇攻擊型無人艇採購案預算。