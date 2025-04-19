快訊

疼痛指數13級 新北男不小心挖鄰居雙眼？高大成曝關鍵打臉：很殘忍

中科院快奇無人攻擊艇 改由海軍承接建案採購

聯合報／ 記者洪哲政/台北即時報導
「快奇專案」無人艇近期在蘇澳海域密集測試，6月展示性能。圖為蘇澳水域。記者洪哲政/攝影
「快奇專案」無人艇近期在蘇澳海域密集測試，6月展示性能。圖為蘇澳水域。記者洪哲政/攝影

中科院以「快奇專案」為名研發攻擊型無人艇，原由陸軍建案編列預算委中科院研製，一度考量由航特部承接操作，但經反應作戰地境考量，傳採購案已改由海軍承接。

「快奇專案」無人艇近期在蘇澳海域密集測試，6月展示性能。此案由陸軍建案編列預算委中科院進行研製，採購原規劃由航特部承接，理由是航特部兩棲營是唯一有快艇管理經驗及設施的單位，中科院也數度向航特部簡報說明。

但據指出，航特部對這項規劃持續表達異議，該部沒有攻擊船艦的戰術規劃，也缺乏延伸無人艇海上航程的載台，外界也傳異音，經國防部討論攻擊型無人艇作戰運用與船艇管理能力，決定改由海軍於2026年國防預算案中，統建快奇攻擊型無人艇採購案預算。

中科院 國防部 陸軍

延伸閱讀

美菲「肩並肩」聯合軍演 將在台灣附近部署反艦飛彈

海軍中尉檢查廚房迫女兵「買宵夜」 遭汰除提告敗訴

海軍快速布雷艇6艘後續艇龍德得標 預估2026年底完工

總統侍衛室、憲兵海軍再爆遭滲透 國防部：已損害控管

相關新聞

中科院快奇無人攻擊艇 改由海軍承接建案採購

中科院以「快奇專案」為名研發攻擊型無人艇，原由陸軍建案編列預算委中科院研製，一度考量由航特部承接操作，但經反應作戰地境考...

軍用無人艇熱 中信5號出海完成自主航行測試

因應國軍無人艇的需求，國內各船廠搶研發無人艇。中信造船「中信5號」通用型測試載台，日前出海在高雄、小琉球一帶水域進行測試...

火力不足否決雲豹戰砲車？ 陸軍：與事實不符

媒體報導，軍備局以「獵豹專案」為代號，研發105公厘雲豹戰砲車，但陸軍以105公厘戰車砲火力不足為由，否決科研案。陸軍司...

傳採購30黑鷹直升機 陸軍：有助防衛戰力均納籌獲選項

國防部對美軍事採購清單中，傳陸軍規劃採購30架攻擊型黑鷹直升機（UH-60M）。陸軍司令部今天表示，凡能快速提升聯合地面...

軍備局：「獵豹專案」D3樣車研製持續推進 否認告終

國防部軍備局今天表示，代號「獵豹專案」研製的新型105公厘輪型戰車，將仍按進度持續研改出第3輛改良精進後的D3樣車，完成...

11共機9共艦擾台 艦載直升機現蹤南北應變區外

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機11架、共艦6艘、公務船3艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。