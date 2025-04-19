軍用無人艇熱 中信5號出海完成自主航行測試
因應國軍無人艇的需求，國內各船廠搶研發無人艇。中信造船「中信5號」通用型測試載台，日前出海在高雄、小琉球一帶水域進行測試，順利完成自主航行、避撞等性能驗證。
「中信5號」通用型測試載台無人艇排水量達20噸，全長16.5公尺、寬、高3.8公尺，吃水約1公尺，船速可達30節以上，續航力約達300浬。造型類似瑞典CB90攻擊快艇，訴求建構多功能載台，可依用戶需求，執行掃、佈雷，或非軍事用途的點到點的補給運輸與海上巡邏任務。
中信5號17日下午2時許自高雄2港口出海，在高雄、小琉球一帶水域進行測試，2小時後返港。
台船日前發表號稱軍用級無人艇的「奮進魔鬼魚」，宣稱可酬載輕型魚雷、高爆炸藥等武裝。中科院也以「快奇專案」為名研製匿蹤型的無人艇。中科院光華計畫室還計劃6月在宜蘭蘇澳外海舉行攻擊無人艇驗測，傳已有6家國內外廠商完成報名手續。但台船日前已先聲明不參加。
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