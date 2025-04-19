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美退出俄烏和談？學者：川氏風格且戰且走 台灣須謹慎

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

川普政府釋出俄烏停火談判可能「不玩了」。淡江戰略所教授李大中觀察，川普對於俄羅斯與烏克蘭所釋放的訊息是「要戰要和，你們自己決定」。可以看出川普的風格是且戰且走，看實際反應而定，有一些即興、隨心所欲與隨時修正的特徵，台灣也必須非常謹慎來判斷美國的一舉一動。

李大中分析，俄烏和談是川普上任後外交成績單首位，從2月12日川普與普丁兩人通話開始，川普深信憑藉他與普廷的領導人的直接溝通與默契，再加上美國對烏克蘭強力施壓，可以達成全面停火目標，不過但迄今，美俄烏三方雖已於沙烏地展開數輪協商，但勉強達成暫時局部停火的共識，不攻擊對方基礎設施，針對黑海穀物協議協商後，莫斯科提出更多的前提要件，近三個多星期，呈現談判進展僵滯跡象。

此刻川普政府不排除是刻意釋放「兩手一攤」的政治訊號，意指除了美國，對俄烏而言根本找不到雙方都能接受的調停者，因為俄羅斯認為歐洲不公正、不可靠，烏克蘭也不會同意北京或其他國家扮演中介者角色；所以川普對於俄羅斯與烏克蘭所釋放的訊息是：「要戰要和，你們自己決定，如果都強硬不退讓，美國撤出不玩了。」

因為華府原本視俄烏衝突的解決為難度較低的任務，川普的算盤是透過領導者的直接接觸就能克服障礙，達成美國目標，包括美國順勢將戰略重心與資源移轉到其他區域、歐洲國家未來自行擔負更大安全重任、烏克蘭礦產協議可讓美國大進帳等。

不過要解決俄烏衝突，涉及相互連動的複雜因素與背後艱鉅挑戰，除了美俄的直接利益之外，也牽涉烏克蘭的前途、國際間對俄羅斯的制裁是否解除、歐洲未來對於烏克蘭安全所扮演的角色、美中俄歐間的互動等。如今在第一關就卡關，對川普的外交政策而言，如果最後美國無功而返，將是明顯頓挫。

李大中進一步分析，川普上任後，鎖定格陵蘭、巴拿馬運河、俄烏衝突、中東美伊核談判、全球關稅戰、美中戰略博弈等幾項議題，齊頭並進，但這幾項任務的難度與挑戰明顯有別。

其中，全球關稅戰、美中戰略博弈是真正大局，涉及角色眾多，牽涉的利益更為繁複，美國需要更長的時間的投入。俄烏戰爭則難度居中高，美國原本希望快刀斬亂麻，至少年中先達成全面停火協議，再圖各方能夠簽署長程和平協議。至於其他議題，美伊核談判是現在進行式、格陵蘭議題沒有進展，唯一有突破的則為巴拿馬政府對於運河議題的明顯妥協讓步。

李大中解讀，川普邏輯是美國至上，對於傳統盟友、夥伴與對手的對待差別並不特別明顯；意思是，川普希望各國瞭解，凡事都有代價，天下沒有白吃的午餐，不要佔美國便宜。

他強調，川普的風格是雖有約略的大目標與大方向，但實際做法仍是動態調整，彈性頗大，且戰且走，看實際反應而定，有一些即興、隨心所欲與隨時修正的特徵，對此，台灣，其實也不止是台灣，必須非常謹慎來判斷美國的一舉一動。

川普 烏克蘭 美國

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