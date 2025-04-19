應對中國野心 薛瑞福：台灣須加強自我防衛

面對中國擴張野心，美國國防部前官員薛瑞福今天表示，台灣持續投資自我防衛能力、強化韌性，並扮演良好的國際公民，是台灣得以自助的方式，而中國面臨經濟與人口結構的挑戰，使美台可以透過共同努力威懾中國，爭取緩衝時間。

台灣國家聯盟今天舉行第13屆海內外台灣國是會議，邀請於美國總統川普第一任期擔任國防部印太安全事務助理部長的薛瑞福（Randall Schriver）透過預錄影像方式，以「威脅與共：台灣與盟友應共同承擔確保印太地區自由與開放」為題，發表演說。

薛瑞福說明，台灣不僅對作為太平洋強權的美國至關重要，對日本、菲律賓及所有維護印太地區自由與開放的國家而言，都具有重要意義，已故日本前首相安倍晉三曾說「台灣有事就是日本有事」，這句話肯定了台灣的存在與安全價值。

針對台灣的安全挑戰，薛瑞福指出，最常面對的是中國透過灰色地帶行動的挑戰，來自解放軍、中國海警與海上民兵的頻繁活動，已達到前所未見的程度，更成為常態性威脅，中國大幅升高對台軍事施壓、威嚇與脅迫，台灣不僅是站在捍衛自身主權的最前線，也站在維護自由與開放印太地區的第一線。

薛瑞福提到，隨著中國擴張行動與企圖，台灣未來的重要性只會更加提升，且中國意圖顛覆現有的自由開放秩序，追求一個各國更加服從中國意志與利益的區域格局，這些意圖不僅體現在中國官方言論，更體現在日常的軍事行動和各項實際作為。

針對台灣應承擔的責任，薛瑞福說明，首先是台灣有責任提升自我防衛能力，欣見總統賴清德已宣布國防預算要提升至GDP的3%，也樂見台灣提升關鍵基礎設施的韌性，使台灣確保在最嚴峻的情況下能持續運作。

其次，薛瑞福表示，台灣需要處理對美貿易順差，並考慮對美投資，當然台灣目前也正在進行中，這有助於美國政府在審視貿易夥伴時，鞏固美台灣關係，「我認為美方有意願與台灣合作建立自由、公平、互惠，且對雙方都有利的貿易關係」。

第三，薛瑞福說明，隨著各種挑戰出現，台灣需要持續扮演良好的區域公民和全球公民角色，而目前的新挑戰是保護海纜等關鍵基礎設施和夥伴國家面對氣候變遷時的韌性，台灣未來在這些議題都能扮演重要角色，只要台灣持續扮演「良好的區域與全球公民」國際形象，有助於各國評估對台交往與加大投資時，對台灣帶來正面影響。

薛瑞福表示，當中國面臨經濟與人口結構挑戰時，只要美國與台灣能持續保持威懾，爭取多出來的緩衝時間，且美國軍方許多人相信「台灣是一座可以防守的島嶼」，且美軍指揮官對作戰計畫充滿信心，有機會確保威懾可以持續維持，且美國也在評估新的對中具體政策作為，希望隨著時間推移，中國內部的各項挑戰會迫使其在對台政策做出不同的選擇。

薛瑞福最後說，台灣的未來，最終應由台灣人決定，這才是最適合的歸屬。