共諜案頻傳 國防部：中共利用5管道4手法全面滲透

近期國軍內部共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會21日邀請國防部等專案報告，根據國防部送達立法院的書面報告指出，中共滲透利用黑道幫派、地下錢莊等5大管道，並透過退役拉攏現役、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對台軍事單位進行滲透。

近期國軍內部共諜案頻傳，立法院司法及法制委員會21日邀請國防部、憲兵指揮部、資通電軍指揮部就「共諜滲透、機敏資訊洩漏等國安事件及忠誠安全查核機制，提出檢討報告及防制措施」進行專題報告。

根據國防部送達立法院的書面報告指出，分析近期共諜態樣，中共滲透利用黑道幫派、地下錢莊、掩護公司、宮廟團體、民間社團等5大管道，並透由退役人員拉攏現役官兵、網路勾聯、金錢利誘、債務脅迫等4大手法，全面對台軍事單位等進行滲透，企圖取得國家機密資訊，以及在台發展共諜組織與內應網絡。

國防部表示，統計2011年1月至2025年3月，國防部偕同司法機關共同偵辦國安案件，其中87.5%為官兵主動檢舉反映，顯見保防教育已收成效。國防部依國安聯防機制掌握涉諜情訊，經查屬實，採即蒐即辦原則，同步通報國安局整合司法機關共同偵處，研採管控措施降低損害。

國防部指出，為瞭解派任職務或承辦涉密業務人員安全顧慮，國防部依派任機敏職務或涉密等級範圍，結合「從事及參與國防安全事務人員安全調查辦法」及作業實需，研擬國軍涉密人員安全調查作法，建立全員「接密資格認證」機制。

國防部表示，依密、機密、極機密及絕對機密的涉密等級辦理查核作業，查核項目計有是否涉犯品德及違紀犯法等不良紀錄，並函請相關部會針就財稅、戶政及境管等項協查，審查官兵有無接密危安顧慮，查核結果建儲國軍電子兵資系統，做為後續人事派職參據。

國防部指出，每3年定期辦理涉密安全調查，受調查人於效力存續期間，倘因不良事實涉犯查核基準限制條件，則由各權責單位檢討辦理卸除接密作業，降低洩密危安風險。受查人若因接密等級提升、職務異動、晉升或將派赴專案任務者，由保防部門依查核項目及審認基準，實施不定期涉密安全調查。