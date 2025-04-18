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火力不足否決雲豹戰砲車？ 陸軍：與事實不符

中央社／ 台北18日電
雲豹八輪甲車。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影
雲豹八輪甲車。聯合報系資料照片／記者劉學聖攝影

媒體報導，軍備局以「獵豹專案」為代號，研發105公厘雲豹戰砲車，但陸軍以105公厘戰車砲火力不足為由，否決科研案。陸軍司令部今天表示，報導與事實不符，軍備局正依陸軍需求規格實施第3輛樣車（D3）研改。

雲豹八輪甲車為國車國造代表，其雲豹家族已有多個型號投入戰備，目前正由軍備局、中科院研製的105公厘輪型戰車（戰砲車），自民國108年至112年打造2輛樣車（D1、D2），並於去年6月首度對外亮相D2樣車。軍備局去年8月指出，第3輛樣車（D3）預計今年6月底前完成全車系統組裝。

網路媒體上報昨天報導，陸軍評估輪型戰車作戰效益，105公厘戰車砲火力無法滿足作戰需求，陸軍已明確向軍備局表達，若輪型戰車的戰車砲火力不提升到120公厘口徑，陸軍無法接受這款輪型戰車，也代表D3樣車及研發案就此告終。

陸軍司令部今天回覆中央社記者詢問表示，報載所述，陸軍以「獵豹專案」戰車砲火力不足為由，否決本科研案，與事實不符。

陸軍表示，軍備局目前正依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，持續依任務節點，完成作戰測評。

青年日報今天報導，立法院外交及國防委員會昨天考察軍備局生產製造中心第202廠，召委沈伯洋與立委陳俊宇出席；軍備局也針對202廠去年與中科院、209廠共同研製的「105公厘輪型戰車」，進行諸元、性能解說。

中科院 輪型戰車 陸軍

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