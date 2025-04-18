軍備局：「獵豹專案」D3樣車研製持續推進 否認告終
國防部軍備局今天表示，代號「獵豹專案」研製的新型105公厘輪型戰車，將仍按進度持續研改出第3輛改良精進後的D3樣車，完成作戰測評。否認外傳此案告終的說法。
媒體日前報導，軍備局代號「獵豹專案」編列7億7884萬元，研製的新型105公厘輪型戰車研製案，去（2024）年6月對外公開展示其性能，軍備局202廠曾表達今年可完成D3樣車的產製及驗證。但據指出，經陸軍評估輪型戰車其作戰效益，其105公厘戰車砲火力無法滿足作戰需求，陸軍已明確向軍備局表達，若輪型戰車戰車砲火力不提升到120公厘口徑，陸軍無法接受這款輪型戰車，代表獵豹專案的D3樣車以及研發案計劃就此告終。
對此，陸軍司令部今日表示，媒體所述，陸軍以「獵豹專案」戰車砲火力不足為由，否決此科研案，與事實不符。國防部軍備局則說，此案刻仍依陸軍需求規格，實施D3樣車研改，持續依任務節點，完成作戰測評。
「獵豹專案」D3樣車載台是由工研院與軍備局209廠合作重新研發，砲塔則由中科院負責精進。
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