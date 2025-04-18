11共機9共艦擾台 艦載直升機現蹤南北應變區外

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機11架、共艦6艘、公務船3艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（17）日清晨到今（18）日清晨6時為止，共計偵獲共機11架次、共艦6艘及公務船3艘在台海周邊活動。其中7架次共機曾跨越海峽中線進入北部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午6時10分到傍晚6時40分為止，發現中共戰鬥機、直升機及無人機計6架次在台海中線沿線活動，其中2架次並曾跨越中線進入我北部及西部空域。

同時，昨天上午9時到晚間8時45分，發現共軍輔戰機計3架次進入我西南空域活動。

另外，昨日上午10時45分至中午12時以及下午4時到6時45分，分別在我北部空域應變區外以及西南空域，發現1架疑似艦載直升機升空活動。