陸軍擬向美增購60架黑鷹直升機

賴清德總統日前針對美國對等關稅政策發表談話時說，國防部已提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。據了解，陸海空軍已向國防部提出各項軍事採購計畫及預估金額，陸軍規畫向美方增購六十架UH-60黑鷹直升機。

陸軍「天鳶案」先前向美採購六十架UH-60M黑鷹直升機，分別移交空勤總隊、空軍救護隊各十五架後，陸軍僅剩卅架可運用，無法完全承接UH-1H退役後所留下的空中突擊及空運等任務，因此陸軍擬再增購黑鷹直升機。另一方面，陸軍現役的OH-58D戰搜直升機也面臨消失性商源的問題，有必要思考填補需求。

陸軍計畫為黑鷹直升機加購可加掛飛彈、火箭的攻擊型套件。生產黑鷹直升機的塞考斯基公司從二○一九年開始研製「攻擊型黑鷹直升機」套件；在機身兩側加裝武器掛架，可在六個掛點掛載地獄火飛彈、火箭莢艙及機砲等武裝，搭配機首加裝光學／紅外線感測儀，可與飛行員配備的整合夜視戰術頭盔連動，用以追蹤、鎖定目標。

除了陸軍計畫增購黑鷹直升機及武裝套件外，空軍也計畫爭取向美採購衍生自黑鷹家族的HH-60W「快樂綠巨人II」戰鬥搜救直升機。

空軍雖然自陸軍接收十五架黑鷹直升機，但缺乏氣象雷達、光學／紅外線感測儀及探照燈等搜救裝備，造成夜間、全天候搜救能量受限，雖曾計畫建案改裝或直接採購美國空軍初服役的HH-60W搜救直升機，但是因預算有限制而作罷。

空軍另研擬搭配海軍計畫爭取的MH-60R反潛直升機，共同採購屬於海軍系統的MH-60S騎士鷹直升機作為搜救之用。