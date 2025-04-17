管碧玲：全民團結對前線支持是無形國防力量
中國近期滲透行動頻傳，海委會主委管碧玲表示，面對中國滲透與認知作戰等高度威脅，民眾應提高警覺、堅定立場，全民團結對前線支持是無形國防力量，應共同對抗外來勢力。
海洋委員會今天晚上發布新聞稿，管碧玲在立法院答詢時指出，海巡在第一線堅守崗位執行高風險任務，承擔守護國家海域與安全的重任，社會應給予更多理解與支持，團結是關鍵的「無形國防力量」。
對於近來部分公職人員涉入共諜案，管碧玲表示，這些事件顯示中國持續透過滲透、收買與認知作戰，企圖分化台灣社會，瓦解台灣民主防線與社會信任機制。
管碧玲指出，應該受到譴責的是中國，並呼籲不因個別事件動搖對政府的信心，更不應將矛頭轉向國內，造成內耗與分裂。
管碧玲表示，中國在軍事、經濟與外交等多方面對台灣施壓，並透過灰色襲擾、假訊息與滲透等行動，對台灣社會造成極大干擾與威脅。
管碧玲指出，國家安全與尊嚴來自全民團結與共同信念，而不是相互質疑與指責，「全民團結，敢和中國說實話，這才是力量」。
管碧玲表示，國防是全體社會意志的展現，人民理解與支持國家政策與前線人員，是支撐台灣民主與自由最堅實力量，並呼籲，面對中國不斷挑釁與滲透時，要有清晰判斷力與穩定內部力量，全民應形成共識，一致打造堅定無形國防防線。
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