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百歲榮民人瑞獨居深山帆布破屋 退輔會馳援集資50萬換新居

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
榮民人瑞張天佑（右2）高齡103歲，利用廢棄廣告帆布搭設簡易居所，獨居住在南投縣仁愛鄉山區。退輔會整合資源為他興建新居，退輔會主委嚴德發（左1）今（17）日上山恭賀他新居落成。圖／退輔會提供
榮民人瑞張天佑（右2）高齡103歲，利用廢棄廣告帆布搭設簡易居所，獨居住在南投縣仁愛鄉山區。退輔會整合資源為他興建新居，退輔會主委嚴德發（左1）今（17）日上山恭賀他新居落成。圖／退輔會提供

榮民人瑞張天佑高齡103歲，利用廢棄廣告帆布搭設簡易居所，獨居住在南投縣仁愛鄉深山中。退輔會整合資源為他興建新居，退輔會主委嚴德發今（17）日上山恭賀他新居落成。

退輔會表示，張天佑湖南省辰溪縣人，軍職退伍後於福壽山農場服務至退休，今年103歲，身體健康硬朗，退輔會曾經協助安置入住榮民之家，但張某喜歡山居生活，仍回歸仁愛鄉華崗，自行利用廢棄廣告帆布搭設簡易居所，但因無水無電又日趨老舊、嚴重殘破漏水。

退輔會表示，在嚴德發關切下，退輔會整合所屬6家轉投資公司與福壽山農場、南投榮服處等單位資源集資50萬元，就地為張天佑整建居所，1個月完工。嚴德發今（17）日率所屬上山恭賀張天佑新居落成。

官員說，張天佑屬散居榮民，長年居住在深山陋屋，每天步行萬步到福壽山村落用餐，如今年高，居所又殘破，退輔會因此利用福壽山農場舊辦公室，為他改建一處居所，取名為「百歲居」，由當地榮處商請他出深山，改住在山間村裡的新居，方便服務照顧，而張某平日習慣消費的飲食小店，就在一旁。

嚴德發 退輔會

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