聽新聞
0:00 / 0:00
百歲榮民人瑞獨居深山帆布破屋 退輔會馳援集資50萬換新居
榮民人瑞張天佑高齡103歲，利用廢棄廣告帆布搭設簡易居所，獨居住在南投縣仁愛鄉深山中。退輔會整合資源為他興建新居，退輔會主委嚴德發今（17）日上山恭賀他新居落成。
退輔會表示，張天佑湖南省辰溪縣人，軍職退伍後於福壽山農場服務至退休，今年103歲，身體健康硬朗，退輔會曾經協助安置入住榮民之家，但張某喜歡山居生活，仍回歸仁愛鄉華崗，自行利用廢棄廣告帆布搭設簡易居所，但因無水無電又日趨老舊、嚴重殘破漏水。
退輔會表示，在嚴德發關切下，退輔會整合所屬6家轉投資公司與福壽山農場、南投榮服處等單位資源集資50萬元，就地為張天佑整建居所，1個月完工。嚴德發今（17）日率所屬上山恭賀張天佑新居落成。
官員說，張天佑屬散居榮民，長年居住在深山陋屋，每天步行萬步到福壽山村落用餐，如今年高，居所又殘破，退輔會因此利用福壽山農場舊辦公室，為他改建一處居所，取名為「百歲居」，由當地榮處商請他出深山，改住在山間村裡的新居，方便服務照顧，而張某平日習慣消費的飲食小店，就在一旁。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言