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傳採購30架攻擊型黑鷹直升機 學者：提升反登陸火力

中央社／ 台北17日電

陸軍傳出規劃向美採購30架攻擊型黑鷹直升機，並改裝現役通用型黑鷹直升機。軍事學者認為，新購直升機可提升機動反登陸火力，若能配置短程反艦飛彈，更符合濱海決勝的作戰需求。

自由時報引述消息人士指出，為強化陸航部隊的打擊戰力，陸軍規劃向美採購30架「攻擊型黑鷹直升機」，並改裝現役「通用型黑鷹直升機」，使其能發射地獄火飛彈、火箭、機砲等武器。

國防院國防戰略與資源研究所長蘇紫雲向中央社分析，具攻擊能力的黑鷹直升機可掛載地獄火飛彈以及火箭、機槍等武器，陸軍在執行反登陸任務時，可快速遂行跨戰區支援，也有彈性的兵力運用空間。

蘇紫雲指出，除了跨戰區支援，攻擊型黑鷹直升機也可隱蔽在後方、再向前線支援，最重要的是，地獄火飛彈射程達10公里，可在岸邊射擊敵方的登陸周波；歐洲國家則是配置短程反艦飛彈，射程超過30公里，符合陸軍濱海決勝的作戰需求。

先前陸軍向美國採購60架黑鷹直升機，陸軍配有30架、空軍跟內政部空勤總隊各配有15架，扣除失事2架，目前現役黑鷹直升機共58架。

蘇紫雲認為，攻擊型黑鷹直升機是台灣需要的裝備，目前陸軍僅有通用型，其實遠遠不夠空特部使用，藉這次擴大對美軍購，可以把原缺少的30架補回來。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪指出，國軍目前已有阿帕契與眼鏡蛇等2型攻擊直升機，且就敵火交戰情況，當解放軍掌握制空、制海才會用到陸軍，在缺乏空優情況下，直升機的作用需要再思考。

林穎佑認為，從投資角度來看，無人機是更重要的一環，但要思考到預算排擠問題；此外，直升機飛行員的養成也需要多加考量。

蘇紫雲指出，考量台灣跟美國的關稅談判以及台灣的國防需求，向美採購30架黑鷹直升機是可審慎評估的方向。

陸軍 黑鷹直升機

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