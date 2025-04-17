因戰機意外頻傳暫停飛訓？ 空軍司令部說話了

空軍接連在一周內發生戰機剎車爆胎、放棄飛行等狀況，傳出空軍司令部下令各飛行部隊暫停飛行訓練任務。空軍司令部解釋，國軍漢光兵推即將完成，為了緩解官兵緊繃情緒及維護裝備妥善，因此下令周末兩天暫停訓練飛行，不過仍維持戰備警戒及地面學科訓練，並不影響戰備。

空軍經國號及幻象戰機一周內接連發生戰機剎爆、放棄飛行等意外狀況，司令部下令各飛行部隊自明日起暫停飛行訓練，僅維持戰備警戒任務，外界聯想是否與接連的事故有關。

空軍司令部官員解釋，全軍近期將完成為期兩周的漢光電腦輔助指揮所演習，為緩解人員與機務狀況，因此延續歷次漢光演習結束後的做法，暫停飛訓勤務，讓各部隊可安排官兵休補假、機務檢整以及地面學科課程，預計周一起恢復各項日常勤務。

官員並指出，周末期間若部隊考量訓練進度等因素，仍可呈報司令部評估核可後執行飛行訓練任務。官員強調，假日期間雖沒有飛行訓練，但戰備警戒及升空伴飛不明機任務仍然持續，不受影響。

另一方面，空軍清泉崗基地今天上午發生幻象戰機起飛時，發現發動機機械問題而放棄起飛，雖然平安煞停在跑道上，但仍造成輪胎及起落架等機件損壞；同時昨天澎湖天駒部隊發生經國號戰機重落地事故，造成左主輪起落架毀損，空軍司令部表示，事故原因仍由督察長室調查中。