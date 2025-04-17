快訊

NHK未來招牌！人氣主播傳不倫戀 日媒曝已婚男拋棄孕妻和她同居

「就是要待北檢前」集結數百人超火爆 國民黨發言人楊智伃被舉牌警告

聽新聞
0:00 / 0:00

因戰機意外頻傳暫停飛訓？ 空軍司令部說話了

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
空軍司令部下令各飛行部隊暫停飛行訓練任務。空軍解釋，國軍漢光兵推即將完成，為了緩解官兵情緒及維護裝備妥善，因此下令周末兩天暫停訓練飛行，不過仍維持警戒及地面學科訓練，不影響戰備。記者陳正興／攝影
空軍司令部下令各飛行部隊暫停飛行訓練任務。空軍解釋，國軍漢光兵推即將完成，為了緩解官兵情緒及維護裝備妥善，因此下令周末兩天暫停訓練飛行，不過仍維持警戒及地面學科訓練，不影響戰備。記者陳正興／攝影

空軍接連在一周內發生戰機剎車爆胎、放棄飛行等狀況，傳出空軍司令部下令各飛行部隊暫停飛行訓練任務。空軍司令部解釋，國軍漢光兵推即將完成，為了緩解官兵緊繃情緒及維護裝備妥善，因此下令周末兩天暫停訓練飛行，不過仍維持戰備警戒及地面學科訓練，並不影響戰備。

空軍經國號及幻象戰機一周內接連發生戰機剎爆、放棄飛行等意外狀況，司令部下令各飛行部隊自明日起暫停飛行訓練，僅維持戰備警戒任務，外界聯想是否與接連的事故有關。

空軍司令部官員解釋，全軍近期將完成為期兩周的漢光電腦輔助指揮所演習，為緩解人員與機務狀況，因此延續歷次漢光演習結束後的做法，暫停飛訓勤務，讓各部隊可安排官兵休補假、機務檢整以及地面學科課程，預計周一起恢復各項日常勤務。

官員並指出，周末期間若部隊考量訓練進度等因素，仍可呈報司令部評估核可後執行飛行訓練任務。官員強調，假日期間雖沒有飛行訓練，但戰備警戒及升空伴飛不明機任務仍然持續，不受影響。

另一方面，空軍清泉崗基地今天上午發生幻象戰機起飛時，發現發動機機械問題而放棄起飛，雖然平安煞停在跑道上，但仍造成輪胎及起落架等機件損壞；同時昨天澎湖天駒部隊發生經國號戰機重落地事故，造成左主輪起落架毀損，空軍司令部表示，事故原因仍由督察長室調查中。

幻象戰機 漢光演習 空軍

延伸閱讀

清泉崗幻象戰機疑機械故障放棄起飛 人機均安

影／4月份第2起事故！IDF戰機今早降落馬公基地 冒煙畫面曝

IDF剎車故障急降 同一戰機一周內第二次致馬公機場關閉

烏克蘭再失一架F-16戰機！26歲飛行員陣亡 F-16機毀人亡事件重演

相關新聞

因戰機意外頻傳暫停飛訓？ 空軍司令部說話了

空軍接連在一周內發生戰機剎車爆胎、放棄飛行等狀況，傳出空軍司令部下令各飛行部隊暫停飛行訓練任務。空軍司令部解釋，國軍漢光...

對美軍購 陸軍擬增購60架黑鷹直升機及攻擊型套件

賴清德總統日前透露國防部已經提出對美軍事採購清單，各軍種也已向國防部提出採購計畫與金額。據了解，陸軍規劃向美方增購60架...

清泉崗幻象戰機疑機械故障放棄起飛 人機均安

空軍司令部今天表示，台中清泉崗基地一架幻象2000戰機，上午執行例行訓練，起飛時因機械因素放棄起飛，人、機均安。

34共機8共艦擾台 共機集結中線活動國軍戒備

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架、共艦6艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務...

蔣經國日記／與張學良表面稱兄道弟 卻揭其信教是偽裝

張學良在台灣生活，以及他受宋美齡影響受洗接受基督教，再與趙一荻在台北結婚，蔣經國不以為然。蔣經國當時不為人知的心情，應是好惡參雜。 蔣經國雖然心裡不滿張學良，但也非不盡人情。資深記者高凌雲在蔣經國日記找到的資料，佐證了負責看守張學良多年的蔣志太的觀察。...

美退役上將出任漢光兵推觀察員！ 矢板明夫驚：台海軍事平衡「發生重大變化」

國軍年度重要軍演「漢光41號」兵推於本（4）月登場 ，本次首度由美前駐韓聯軍司令、退役陸軍上將羅伯特．艾布蘭（Robert B. Abram）出任資深觀察員，並聯席擔任參謀總長「顧問」…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。