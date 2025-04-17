紐西蘭議員：要和平先備戰 提高軍費是紐國朝野共識

紐西蘭政府目標在8年內將國防支出提高至GDP的2%，紐國執政黨、國家黨黨鞭史密斯（Stuart Smith）議員今天表示，這是最低標準也是朝野共識，他引用拉丁格言表示，在世局動盪下，「汝欲和平，必先備戰」，但希望不會發生動用武力的機會。

紐西蘭政府4月7日首度公布「紐西蘭國防能力計畫」（NZ Defence Capability Plan），將投入120億紐元強化三軍作戰能力，以及更新武器裝備戰鬥力與嚇阻力，希望8年內國防支出達到GDP的2%。

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」（All-PartyParliamentary Group on Taiwan）訪問團首席團長、國家黨黨鞭史密斯（Stuart Smith）議員下午於記者會表示，共同團長、議員尤齊力（Tangi Utikere）所屬的勞工黨也支持增加國防預算，代表這是紐西蘭朝野共識。

史密斯強調，過去政府一直沒有提高軍費支出，現在只好拚命追趕，「紐西蘭國防能力建構計畫」提到GDP的2%是最低標準，希望可以盡可能提高國防預算。

史密斯說明，在國際世局動盪之下，有句拉丁格言說「汝欲和平，必先備戰」（Si vis pacem, parabellum），但希望沒有運用軍事能力的機會，能永久和平。

媒體詢問，中國近年數度在台灣周圍舉行大規模軍演，且今年2月中國首次派遣3艘火力強大的軍艦駛入塔斯曼海峽（Tasman Sea）進行實彈軍演，紐西蘭如何因應中國作為，台灣與紐西蘭是否合作因應。

對此，史密斯指出，台灣跟紐西蘭都是貿易出口為主國家，需要自由開放海域讓貨輪航行，這就是為什麼航行自由如此重要，以及紐西蘭派遣海軍艦艇通過台灣海峽的原因。

史密斯提到，中國軍艦也有權利到塔斯曼海峽航行，但不應該在沒有給予足夠時間，或即時發出通知的情況下就進行實戰軍演，「這是不對的」。

媒體詢問，紐西蘭去年3月首次公布國會網站遭駭客入侵，時任2名分屬國家黨及勞工黨國會議員均表示遭駭，紐西蘭安全威脅環境評估報告也揭露，紐西蘭社會遭受非民主國家監控與操弄。

尤齊力表示，紐西蘭國會非常嚴肅看待資安議題，且安全網路對民主國家至關重要，不只是政府跟國會，全世界每一個人都應該關心此議題；隨著科技進步，確保系統更新是困難的事，紐西蘭跟台灣可就此展開合作。

紐西蘭國會「跨黨派台灣友誼小組」訪台團下午舉行記者會，由外交部發言人蕭光偉主持，駐紐西蘭代表歐江安也隨團出席，除史密斯和尤齊力與會，團員包括第一黨黨鞭暨司法委員會副主席阿巴克爾（JamieArbuckle，另譯：艾布可）議員、國家黨籍請願委員會副主席佛萊明（Greg Fleming，另譯：弗林明）議員、國家黨籍衛生委員會副主席康貝爾（HamishCampbell，另譯：坎貝爾）議員、行動黨籍跨國議會交流特設委員會副主席洛克斯頓（Cameron Luxton）議員，以及勞工黨籍懷特（Helen White）議員。