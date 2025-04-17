對美軍購 陸軍擬增購60架黑鷹直升機及攻擊型套件

賴清德總統日前透露國防部已經提出對美軍事採購清單，各軍種也已向國防部提出採購計畫與金額。據了解，陸軍規劃向美方增購60架UH-60黑鷹直升機，並且為黑鷹直升機增購可加掛飛彈、火箭的攻擊型套件，同時空軍也計畫爭取採購搜救型黑鷹直升機。

賴總統宣示要提高國防經費達GDP的3%，日前針對美國「對等關稅」政策發表談話時進一步透露「國防部也已經提出軍事採購清單，各項採購都會積極進行。」據了解，陸海空軍已提出各項軍事採購計畫及預估金額，正由國防部進行統合後向美方提出。其中陸軍為了強化陸航部隊的空運及打擊戰力，規劃向美方增購60架UH-60黑鷹直升機，並且為黑鷹直升機增購攻擊型套件，使其具備發射地獄火飛彈、火箭與機砲等武裝的功能。

陸軍先前向美採購60架UH-60M黑鷹直升機，不過分別移交空勤總隊15架、空軍救護隊15架，使陸軍實質上僅剩30架可運用，無法完全承接UH-1H退役後所需的空中突擊及空運等任務，因此陸軍始終不放棄再增購黑鷹直升機。另一方面，陸軍現役的OH-58D戰搜直升機自從美軍同型機於2017年除役後，雖然我方購入10年份以上的庫存備料，不過也將逐漸面臨消失性商源的問題，有必要思考填補武裝直升機的需求。

有鑑於現役黑鷹直升機僅能在機艙兩側裝設2挺機槍，生產黑鷹直升機的塞考斯基公司從2019年開始研製可加掛各式武器系統的「攻擊型黑鷹直升機」（Armed Black Hawk）；去年9月公布「攻擊型黑鷹直升機」在亞利桑那州進行飛行測試及實彈射擊畫面，根據原廠設計，武裝版黑鷹在機身兩側加裝武器掛架，可在4個掛點掛載地獄火飛彈、2.75吋火箭莢艙及機砲等武裝，搭配機首加裝光學／紅外線（EO/IR）偵搜鏡頭，可與飛行員配備的整合夜視戰術頭盔連動，用以追蹤、鎖定目標。

除了陸軍計畫增購黑鷹直升機及武裝套件外，空軍也計畫爭取向美採購衍生自黑鷹家族的HH-60W「快樂綠巨人II」戰鬥搜救直升機。據指出，空軍雖然自陸軍接收15架黑鷹直升機，但缺乏氣象雷達、光學／紅外線偵蒐儀及探照燈等搜救裝備，造成夜間、全天候搜救能量受限，雖曾計畫建案改裝或直接「搭便車」採購美國空軍新購的HH-60W搜救直升機，但終因預算限制而作罷。

不過，另一方面也傳出空軍可能搭配海軍計畫爭取的MH-60R反潛直升機，共同採購屬於海軍系統的MH-60S騎士鷹（Knight Hawk）直升機作為搜救之用，不過結果如何仍須看國防部最終規劃。

陸軍以「天鳶案」為代號採購60架UH-60M黑鷹直升機，分別撥交空勤總隊及空軍救護隊，服役至今已損失2架，仍有58架在役。