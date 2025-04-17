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34共機8共艦擾台 共機集結中線活動國軍戒備

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機34架次、共艦6艘及公務船2艘在台海周邊活動。其中14架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部及西南空域活動。圖／國防部提供
國防部統計，從昨日到今日清晨為止，共計偵獲共機34架次、共艦6艘及公務船2艘在台海周邊活動。其中14架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部及西南空域活動。圖／國防部提供

國防部表示，從昨日清晨到今日清晨6時為止，共計偵獲共機34架、共艦6艘、公務船2艘持續出海擾台。國防部強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

國防部統計，從昨（16）日清晨到今（17）日清晨6時為止，共計偵獲共機34架次、共艦6艘及公務船2艘在台海周邊活動。其中14架次共機曾跨越海峽中線進入北部、中部及西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天上午8時30分到晚間8時55分為止，發現中共戰鬥機、轟炸機、輔戰機及無人機計21架次在台海中線沿線活動，其中1架次並曾跨越中線進入我西部空域。

同時，昨天上午10時30分到晚間8時40分，發現共軍戰鬥機、轟炸機及輔戰機計12架次進入我西南空域活動。

另外，昨日下午3時35分到5時25分，在我北部空域應變區外，再次發現1架疑似艦載直升機升空活動。

台海 國防部 戰機

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