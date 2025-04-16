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美退役上將出任漢光兵推觀察員！ 矢板明夫驚：台海軍事平衡「發生重大變化」

聯合新聞網／ 綜合報導
國軍軍演「漢光41號」兵推於本月登場，本次首度由美前駐韓聯軍司令、退役陸軍上將羅伯特．艾布蘭出任資深觀察員，並聯席擔任參謀總長「顧問」，各界討論不斷。圖為2024年漢光40號實兵演習資料照，聯合報記者侯永全／攝影
國軍軍演「漢光41號」兵推於本月登場，本次首度由美前駐韓聯軍司令、退役陸軍上將羅伯特．艾布蘭出任資深觀察員，並聯席擔任參謀總長「顧問」，各界討論不斷。圖為2024年漢光40號實兵演習資料照，聯合報記者侯永全／攝影

國軍年度重要軍演「漢光41號」兵推於本（4）月登場 ，本次首度由美前駐韓聯軍司令、退役陸軍上將羅伯特．艾布蘭（Robert B. Abram）出任資深觀察員，並聯席擔任參謀總長「顧問」，讓各界討論不斷。日本資深媒體人矢板明夫見此也感到訝異，直言「圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生了一個重大的變化」。

國軍「漢光41號」軍演自本月5日開始至18日，為期14天實施「電腦輔助指揮所演習」（電腦兵推），以中共對台灰色地帶侵擾、轉為全面進犯為假想場景，採24小時連續對抗方式進行。演習期間，美國前駐韓聯軍司令、退役陸軍四星上將羅伯特．艾布蘭（Robert B. Abrams），首度以「顧問」身分納入國軍參謀本部體系，擔任參謀總長梅家樹上將的顧問，引發各界關注。

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日本資深媒體人矢板明夫從日本回台後在臉書上發文，表示自己看到這則新聞時「吃了一驚」。他分析，若將此事和數周前日本前統合幕僚長岩崎茂，接受行政院長卓榮泰邀請，出任行政院顧問的安排放在一起觀察，不難看出「圍繞台灣海峽的軍事平衡，已經發生了一個重大的變化」。

矢板明夫表示，美軍、日軍在防衛台灣一事，和台灣展開全面合作，在軍事及行政領域上，則開始提供意見，「表面上看，日美這兩位上將是以私人身分協助台灣，但這種可能影響本國外交關係的人事任命，一定是經過當事國首腦同意的。」矢板指出，尤其在防衛事務上，日本向來配合美國，因此可合理推測，「這就是美國川普總統的意圖，簡單地說，就是『日美和台灣聯手，保衛台海和平』」。

話鋒一轉，矢板提到近期媒體對川普有不少批評聲浪，「主要是認為他在關稅問題上，好像對台灣並不是很友善」。他也公開回應，表示在經濟問題上爭取國家利益實屬正常，但若將經濟與安全問題混為一談，並藉此散播「川普棄台」、「美軍不會來」等風向，就可能是別有用心了。

矢板進一步指出，日本與美國雖在經貿上摩擦不斷，從紡織品、半導體到汽車領域皆曾爆發激烈談判，然而軍事與外交上卻始終緊密合作。他呼籲，「現在中國正在利用各種手段，企圖分化台美關係，這一點大家一定要看清楚。」

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