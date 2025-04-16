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戰機故障澎湖機場關閉 影響高雄機場980人

中央社／ 高雄16日電
1架駐防在空軍澎湖馬公基地的IDF戰機，今天上午訓練返場降落時，因為煞車系統故障，戰機停在跑道上。圖／老高漫談臉書專頁提供
1架駐防在空軍澎湖馬公基地的IDF戰機，今天上午訓練返場降落時，因為煞車系統故障，戰機停在跑道上。圖／老高漫談臉書專頁提供

一架IDF經國號戰機今天中午完成例行飛行訓練，降落澎湖機場時，因輪煞系統故障停跑道，後續機場封閉，來帶影響高雄機場到站、離站各7班次，乘客約980人。

一架IDF型戰機中午結束例行飛行訓練後，在降落澎湖機場跑道時，因輪煞系統故障，引爆巨大聲響，停於跑道，機場也暫停關閉，澎湖航空站所有空軍與機場消防單位的消防車全部待命，所幸人員平安。

不少受影響乘客在網路上發文抱怨，有網友說，自己從台北飛澎湖，本來廣播中已說要降落，但突然宣布「因為澎湖機場跑道出現異物必須關閉，將臨時改降高雄機場。」

澎湖航空站表示，由於戰鬥機停在跑道上，軍方單位也將單機拖離進棚檢修，機場關關閉長達3個多小時，在下午3時18分重新恢復起降，台澎航線共有29架次1179人次受到影響。

戰機 機場 澎湖

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1架駐防在空軍澎湖馬公基地的IDF戰機今天上午訓練返場降落時，因為煞車系統故障，戰機停在跑道上。意外發生後，馬公機場立刻關閉跑道，幸好人機均安。空軍司令部今天中午發布新聞稿表示，將盡快恢復跑道正常運作，對於影響民航造成旅客不便，深表歉意。

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空軍司令部今天表示，本屬馬公基地一架IDF型戰機，上午執行例行飛行訓練，降落馬公機場跑道時，因輪煞系統故障，停於跑道，並即關閉跑道，人員平安。這是駐防馬公基地的IDF一周內第二次發生關閉跑道事故。

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