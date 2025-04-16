戰機故障澎湖機場關閉 影響高雄機場980人

一架IDF經國號戰機今天中午完成例行飛行訓練，降落澎湖機場時，因輪煞系統故障停跑道，後續機場封閉，來帶影響高雄機場到站、離站各7班次，乘客約980人。

一架IDF型戰機中午結束例行飛行訓練後，在降落澎湖機場跑道時，因輪煞系統故障，引爆巨大聲響，停於跑道，機場也暫停關閉，澎湖航空站所有空軍與機場消防單位的消防車全部待命，所幸人員平安。

不少受影響乘客在網路上發文抱怨，有網友說，自己從台北飛澎湖，本來廣播中已說要降落，但突然宣布「因為澎湖機場跑道出現異物必須關閉，將臨時改降高雄機場。」

澎湖航空站表示，由於戰鬥機停在跑道上，軍方單位也將單機拖離進棚檢修，機場關關閉長達3個多小時，在下午3時18分重新恢復起降，台澎航線共有29架次1179人次受到影響。