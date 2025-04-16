影／4月份第2起事故！IDF戰機今早降落馬公基地 冒煙畫面曝

1架駐防在空軍澎湖馬公基地的IDF戰機今天上午訓練返場降落時，因為煞車系統故障，戰機停在跑道上。意外發生後，馬公機場立刻關閉跑道，幸好人機均安。空軍司令部今天中午發布新聞稿表示，將盡快恢復跑道正常運作，對於影響民航造成旅客不便，深表歉意。

目擊者說，有1架IDF戰機降落時，突然發出「碰」一聲巨響，引擎聲突然停止並冒出煙來，接著許多消防車就開進跑道，馬公機場暫時關閉。

空軍司令部表示，馬公基地1架IDF型戰機，於上午執行例行飛行訓練，降落馬公機場跑道時，因輪煞系統故障，停於跑道，並即關閉跑道，人員平安。

據了解，這是4月份IDF型戰機在馬公機場發生的第2起意外，4月10日空軍司令部馬公基地所屬的1架同型戰機，在夜間執行例行飛行訓練，降落馬公機場跑道時，因輪胎癟氣在跑道上停機，當時影響民航機起降計6個航班。