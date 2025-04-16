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IDF剎車故障急降 同一戰機一周內第二次致馬公機場關閉
空軍司令部今天表示，馬公基地一架編號1604的IDF型戰機，上午執行例行飛行訓練，降落馬公機場跑道時，因輪煞系統故障，停於跑道，並即關閉跑道，人員平安。這是同一架IDF一周內第二次發生關閉跑道事故。
據指出，出事的戰機因左起落架熱熔栓制動，導致機體依慣性前傾，造成左起落架、左水平尾翼損壞、油箱水平尾磨損、左主輪飛脫遺失。空軍司令部表示，將儘快恢復跑道正常運作，對於影響民航造成旅客不便，深表歉意。
空軍以「天駒部隊」為代號，輪流派遣隸屬清泉崗及台南空軍基地的IDF戰機，前進部署至澎湖馬公機場，擔任台海第一線防空警戒任務，可比本島飛行部隊多3至5分鐘攔截反應時間。過去為每年4月至10月進駐，隨著共機擾台頻次越密集，目前已經改為全年度駐防。
駐防澎湖的天駒部隊10日晚間發生同一架IDF戰機於夜間例行飛行訓練時，因輪胎癟氣於馬公機場跑道上停機，雖然人、機均安，不過影響6個航班民航機起降。今天上午是一周來第二次在降落時造成跑道關閉。
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