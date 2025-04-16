海軍快速布雷艇6艘後續艇龍德得標 預估2026年底完工

我國海軍以「永捷二號」為名籌獲6艘快速布雷艇後續艇，國防部今（16）日公布15億4800萬元，以最有利標由龍德造船得標承造，預估2026年底完工。

海軍目前有4艘快速布雷艇服役，陸續在國軍近年春巡、漢光演習實兵操演中亮相，執行河口、港口布雷等訓練項目，船艇配備的快速布雷軌能迅速施放水雷入水。近期國軍的即時備戰操演中，快速布雷艇由海陸兩棲M109快艇戒護，曾在淡水河口模擬執行布雷任務。

標案註明後續艦全案預估2026年底完工。海軍「永捷二號」專案執行完畢後，海軍將有10艘快速布雷艇服役。

海軍2020年開始部署快速布雷艇，屬發展非對稱戰力一環，現役4艘同龍德造船所建。船艇可在短時間內布放大量各式水雷，每艘依不同水雷型式，可搭載32枚至64枚各式水雷，對敵方水面艦與登陸船團造成威脅。其滿儎速度可達14節以上，但耐波力有限，約在蒲氏風力3級以下，適於近岸作業。

快速布雷艇目前隸屬海軍192艦隊，駐地為左營軍港。