撤兩蔣陵寢儀隊？ 顧立雄：蔣方良移靈五指山遺願才是根本

兩蔣移靈的爭議再起，民進黨立委邱志偉詢問國防部長顧立雄，要求軍方撤除駐守兩蔣陵寢的儀隊，顧立雄今天回應表示，前總統蔣經國遺孀蔣方良生前曾經表達移靈安奉五指山的意願，這應才是根本解決之道。國防部表示，將在5月邀集總統府、行政院及桃園市政府等單位開會討論。

邱志偉先前在立院外交國防委員會追問顧立雄，要求軍方撤除駐守慈湖、大溪兩蔣陵寢的官兵及儀隊。邱志偉今天進一步指出，當年在前總統陳水扁任內下令撤除兩蔣陵寢，但當時朱立倫主政的桃園縣政府以一紙公文以為了地方觀光所需，請國防部再恢復兩蔣陵寢。邱志偉質疑，那其他縣市是否也可要求比照辦理？他舉例高雄也有義民廟是不是也能請國軍來操演？

顧立雄表示，前總統蔣經國遺孀蔣方良生前曾在93年1月27日致函國防部，表達移靈安奉五指山的意願；顧立雄說，當年陳前總統批示依照家屬意願依國葬法辦理，若能採取蔣方良遺願的做法，以此移靈安奉的話，可能才是根本的解決之道。面對邱志偉的詢問，顧立雄說，會再來持續溝通。

不過邱志偉仍追問其他縣市是否能以振興觀光為由要求比照辦理？國防部人次室助次曾安國少將表示，針對陵寢這幾個字，已經發文給桃園市政府，訂在5月邀集總統府、行政院及桃園市政府等單位來開會研討修訂，後續各縣市政府也會比照這次辦理。