影／國軍軍官退伍潮？顧立雄：人性化管理提高留營率

立法院外交及國防委員會今天審查「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，邀請國防部長顧立雄等人列席備答詢，會前顧立雄接受媒體記者聯訪，針對國安會秘書長吳釗燮在外交部時期的幕僚何仁傑涉及共諜案，何妻更曾在總統府憲兵211營服役。顧立雄表示何仁傑不曾在國安會或國防部任職過，此案已經進入司法程序，他不評論個案。強調國防部本身的安全查核每三年一次，相信到目前為止也沒有國防部人員涉入這個案子。

而國造潛艦海鯤艦即將進行海測卻無動靜，顧立雄說一切還是以安全為前提，等到相關泊港測試的缺失改進都到達安全無虞狀態，可以到達海測時，才會同意海鯤號出海測試。針對今年國軍達到20年和10年服役年限的軍官年班出現退伍潮，顧立雄指出官兵退伍數據表示並沒有明顯增加的情況，強調在人性化管理的思惟下，相信降低退伍潮可以逐步看到成效，不過還是要在留營和招募等方面更精進。 立法院外交及國防委員會今天審查「陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案」，邀請國防部長顧立雄（圖）等人列席備答詢。記者許正宏／攝影 立法院外交及國防委員會今天邀請國防部長顧立雄（中）等人列席備答詢，會前顧立雄接受媒體記者聯訪，針對各議題回應。記者許正宏／攝影