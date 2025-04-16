兩岸緊張軍方又現大退潮？ 國防部否認：留營人數明顯增加

媒體報導，受到兩岸關係越來越緊張的影響，今年達到20年和10年服役年限的軍官年班紛紛出現大退潮，可能使國軍基層幹部出現青黃不接的狀況。國防部今天強調，經查近3年服役滿20年及滿10年退伍人數近於常數，今年至今更大幅下降。媒體報導並非事實。

國防部指出，國軍面臨少子化危機以及企業競才衝擊，秉持「以人為本」哲學優化政策管理，削減形式主義、提升作業效率，並且提供良好、合理待遇。目前已調增「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」，期盼藉由長期的人才投資，為國軍帶來人力穩定、戰力提升的多重效益。

國防部並指出，軍方不斷更新官兵切身相關的裝備或照顧，包括新式步槍以及新一代抗彈板，都將產製交軍；優化營區設施、生活環境的興安專案到去年底已經完成83案；攸關眷屬照顧的職務宿舍，去年底已新建380戶，並完成下個階段9案680戶的規劃。

國防部強調，在各項政策的努力下，人力成長已取得初步成效。113年主動退伍人數比112年減少325人；113年留營率也比112年增加、達到82%，留營人數明顯增加，代表國軍官兵對於服役環境的優化有感。