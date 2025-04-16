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62官兵領有大陸居留證 顧立雄： 不得擔任機敏職務

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部長顧立雄。記者蘇健忠／攝影
國防部長顧立雄。記者蘇健忠／攝影

國防部清查軍中官兵是否領有中國大陸身分證、居留證等證件，國防部長顧立雄今天表示，到3月20日為止共清查到62名官兵領有中國大陸居住證。顧立雄強調，領有大陸居留證的官兵，依規定不得分發情報、資訊通信等單位，也不能擔任涉及機敏職務。

海軍168艦隊在2月間發生有服役於濟陽級的志願役士兵持有中國大陸身分證事件，引發國防部擴大清查軍士官兵是否曾領有中國大陸身分證。國防部長顧立雄今天在回答民進黨立委羅美玲在質詢時表示，經過清查到3月20日為止，發現志願役、一年期義務役和4個月軍事訓練役總共有62人領有中國大陸居住證，並沒有查出持有定居照、身分證或護照。

顧立雄表示，對於領有大陸居留證的官兵，在服役期間原則上不能分發情報蒐集、資訊通信、航空飛行、艦艇、研發類等單位，也不可以擔任新式武器操作手，主官隨員、戰情中心、參謀業務等機敏工作相關職務。

另一方面，軍中共諜案件頻傳，立委關切軍方保防人力和業務資源是否充足？顧立雄說，他在今年元旦已經核定增加保防人力54人。會陸續招募相關保防幹部及所需人力，據他了解應該可以逐步達標。

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